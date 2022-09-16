 

«В свободном падении» — глава ассоциации бундесвера о состоянии войск

16.09.2022, 3:45, Разное
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По словам главы ассоциации бундесвера Андре Вюстнера, вооружённые силы Германии всё ещё находятся «в состоянии свободного падения», несмотря на выделенный для них специальный фонд в €100 млрд, пишет Der Spiegel. Эти средства ещё только должны быть заложены в контракты. Более того, на предстоящий законодательный период бундесверу необходимо €75 миллиардов ежегодно — «иначе можно и не начинать».


AP

Ассоциация бундесвера считает, что вооружённые силы Германии находятся в плохом состоянии, несмотря на утверждённые миллиарды специальных средств, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Бундесвер хорошо проявляет себя на восточном фланге НАТО и в зарубежных миссиях и предоставляет оборудование Украине, заявил глава ассоциации Андре Вюстнер в четверг в эфире программы Morgenmagazin на канале ARD. Однако €100 миллиардов из специального фонда сначала ещё должны быть заложены в контракты. «На данный момент мы всё ещё находимся в свободном падении», — заявил Вюстнер.

В то же время глава объединения бундесвера потребовал стабилизации финансовых ресурсов. На предстоящий законодательный период потребуется €75 миллиардов ежегодно, заявил Вюстнер: «Иначе не стоит даже начинать».

Как отмечает издание, комментарии Вюстнера прозвучали в преддверии конференции бундесвера, которая началась во второй половине дня в четверг и продлится два дня. В этом году встреча пройдёт под девизом «Бундесвер на рубеже времён — критическое подведение итогов во время войны в Европе». В качестве ораторов на эту встречу приглашены федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн, сообщается в статье.

Вюстнер также призвал приложить больше усилий для привлечения новых кадров и технического оборудования. «Чтобы привлечь людей к службе в вооружённых силах, потребуется более широкий пакет», — уверен он.

Сегодняшние молодые люди, в частности, хотят получить представление о том, как продолжить работу после 10 или 12 лет службы, пояснил Вюстнер. Однако бундесвер, по его словам, является «крупнейшим агентством по временному трудоустройству». В то же время он призвал молодёжь идти на службу в вооружённые силы, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Как подчеркнул глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер, «каждый, кто решает служить в бундесвере, — хороший парень».


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