 

В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада

16.09.2022, 3:25, Разное
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В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка скончалась в детском саду. По данным “Царьграда”, малышка скончалась от ОРВИ, хотя дома якобы у нее не наблюдалось признаков простуды.

Утром 14 сентября ребенок почувствовал себя плохо, потерял сознание. Воспитательница отнесла девочку в медкабинет, вызвала скорую. Несмотря на реанимационные мероприятия, малышка так и не очнулась.

При этом педиатр Татьяна Злобина в беседе с телеканалом “360” отметила, что от ОРВИ не умирают, однако болезнь может вызвать осложнения – например, отек слизистой, Квинке или остановку сердца.


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