Мнение: Даша не дала. ДЭГ для ЕДГ



Дарья Багина, героиня

Вот это да! Наконец-то! Первый такой случай в Москве, а то и во всей России – избранный (!) депутат (пусть и всего-навсего муниципальный)… отказывается от мандата! На вполне железобетонном основании – оттого, что выборы были фальсифицированы. В РФ в последние лет 10 часто, а в последние 5 лет практически всегда ВСЕ выборы фальсифицируются – просто хотя бы потому, что считают голоса всегда те же, кто эти выборы и “выигрывает”. Но до сих пор никому не приходил в голову такой эффектный ход, как просто выиграть – и швырнуть свою бумажку, свой “выигрыш” обратно в рожу жуликам.

“Мне приходит очень много поздравлений, но поздравлять меня не с чем. Мэрия подло вбросила за меня голоса на ДЭГ. Результаты такого голосования я не признаю и свой мандат не могу считать легитимным. Мне очень во многом еще предстоит разобраться, чтобы понять, зачем это было нужно и что мне делать с этим потом… За 6 лет в политике мне никогда не было так морально тяжело и противно. Даже в 2021 году, когда мою победу своровал тот же самый ДЭГ на выборах в Мосгордуму. Спасибо тем, кто за эти дни нашел возможность поддержать, дать совет и помочь мне в поисках правильного решения” (С)

Кандидат от КПРФ на мунвыборах в Москве Дарья Багина отказывается от свежеполученного мандата”.

Таким образом кандидатка от КПРФ, очевидно, захотела привлечь внимание к ДЭГ, то есть к так называемому “электронному голосованию”, внедряемому московской мэрией – с прицелом на то, чтобы уже со следующего года оно применялось по всей стране.

Красотка Дарья безусловно права: ВСЯ избирательная система в России давно прогнила насквозь и стала посмешищем, но – все-таки требовала от властей как-то шевелиться, подделывать бюллетени, рисовать протоколы, нагонять на участки “бюджетников”… ДЭГ – это своего рода онанизм, или, если хотите, виртуальный секс с резиновой женщиной: оргазм (административный) гарантирован, никакого партнера вообще не нужно. Всё на автоматике!

Избиратели при “электронном голосовании” не нужны ВООБЩЕ. Как оно и было уже этой осенью – в Москве на выборы не пришел примерно никто, меж тем мэрия отчиталась о высокой явке и о безусловной победе “Единой России” во всех муниципальных собраниях. Онанизм в действии.

Никто во власти не скрывает, что со следующего года “передовой опыт” намерены внедрить уже на всех избирательных участках страны. Как оно работает, мэрия хорошо показала в прошлом еще мирном году, на выборах ГосДумы. Принцип простой: если даже какие-то отмороженные граждане, желая противиться неизбежному, притащились на участки, спят там в обнимку с урнами и потом коршунами, выставив наблюдателей, вьются над избиркомами и мешают честному подсчету голосов, чтобы на участках Какие Надо кандидаты не набирали большинства – пустяки: есть “электронные голоса”, которых можно добавить сколько надо в любом количестве легкими нажатиями клавиш, чтобы в сумме с реальными они дали итоговую победу любому НУЖНОМУ кандидату. Как оно и случилось в Москве – сначала на больше чем половине участков побеждали “оппозиционеры”, после коррекции через ДЭГ – оказалось, что везде выиграли те, за кого топила мэрия. Шах и мат!

Дарья Багина первая додумалась использовать мандат депутата по его прямому назначению – сначала растоптать ногами, потом засунуть его в задницу избирательной комиссии и лично дорогому Сергею Семеновичу. И странно, что этого никто не делал прежде – ведь это так легко, особенно учитывая, что сама по себе должность мундепа – полная бессмыслица, так как ни один муниципал, ни все депутаты вместе не могут НИЧЕГО – даже дворникам зарплаты поднять хоть на 10 рублей.

Молодец, Даша! Просто умница.