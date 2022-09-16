Кинутая Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья
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Совсем недавно
Юлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка не
закончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Кинутая Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активно
делится с поклонниками кадрами со съемок.
Только вот
недавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. Супруга
Игоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики в
шоке: “Прям семья”, — пишут пользователи.
В комментариях под
фотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковой
смотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахе
брака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.
Однако, переживать
поклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу “Видели
видео”, а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухи
о разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более что
Игорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.
Напомним, что
Юлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитывает
дочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая для
поклонников новые песни.
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