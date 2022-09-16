Кинутая Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья

Совсем недавно

Юлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка не

закончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Кинутая Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активно

делится с поклонниками кадрами со съемок.

Только вот

недавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. Супруга

Игоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики в

шоке: “Прям семья”, — пишут пользователи.

В комментариях под

фотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковой

смотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахе

брака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.

Однако, переживать

поклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу “Видели

видео”, а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухи

о разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более что

Игорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.

Напомним, что

Юлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитывает

дочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая для

поклонников новые песни.