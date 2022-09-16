На Урале мужчина помер посреди улицы после харкания кровью

В Первоуральске мужчина скончалась на глазах у прохожих. Инцидент случился неподалеку от улицы Вайнера. По словам очевидцев, человек резко почувствовал себя плохо, начал отхаркиваться кровью и умер на земле, не дождавшись врачей скорой помощи. Об этом сообщает URA.RU.

По факту смерти мужчины назначена проверка. Его тело изучают судмедэксперты, как сообщает VSE42.RU.