 

На Урале мужчина помер посреди улицы после харкания кровью

16.09.2022, 0:35, Разное
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В Первоуральске мужчина скончалась на глазах у прохожих. Инцидент случился неподалеку от улицы Вайнера. По словам очевидцев, человек резко почувствовал себя плохо, начал отхаркиваться кровью и умер на земле, не дождавшись врачей скорой помощи. Об этом сообщает URA.RU.

По факту смерти мужчины назначена проверка. Его тело изучают судмедэксперты, как сообщает VSE42.RU.


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