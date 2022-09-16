 

День Домны: народные приметы 16 сентября

16.09.2022, 0:35, Разное
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ИСТОРИЯ

Святая мученица Домна жила в Римской империи в период
правления императора Диоклетиана, который прославился как гонитель христиан и
защитник язычества. Изначально Домна была языческой жрицей, однако,
познакомившись с учениями Христа, сменила веру. Ей пришлось сбежать в
монастырь, постричь волосы, одеваться как мужчина, прятаться в пещере, чтобы
хоть как-то скрыться от преследований. Однако в итоге христианка была поймана и
убита язычниками.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В День памяти Домны на Руси старались есть мало, потому что
переедание могло привести к потере денег. Запрещено также было ссориться и
сплетничать, ибо каждое плохое слово вернется обратно. Под запретом были дела
любовные. Православные верили, что брак распадется, если сыграть свадьбу в день
памяти святой мученицы. Кроме того, они отказывались ходить в лес и собирать в
грибы. Смотреться в зеркало 16 сентября тоже не стоит – можно навлечь беду на
себя.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В День Домны наши предки занимались уборкой и выбрасывали
хлам из дома. Старые ненужные вещи было принято сжигать или отдавать
нуждающимся. Православные обращали внимание на погоду 16 сентября. Если весь
день гром гремит, значит тепло будет всю осень. Красный закат на небе говорил
им о наступающих холодах.


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