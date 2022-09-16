Улицу Глинки в Днепропетровске собрались переименовать в честь Елизаветы II

Улицу имени российского композитора Михаила Глинки в Днепропетровске хотят переименовать в улицу Елизаветы II, сообщают украинские СМИ со ссылкой на городской совет.

Информацию об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 сентября в Киеве переименовали около 40 улиц со связанными с Россией и Советским Союзом названиями. Кроме того, в начале августа Минкульт Украины рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Горького, а также Гагарина, Чкалова, Мичурина, Суворова и Александра Матросова. Помимо этого, в июле улицу Льва Толстого в Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона.

Напомним также, 8 сентября королева Британии Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый король рискует увидеть развал Британии: одна из стран Британского Содружества сразу объявила о намерении «стать действительно суверенной страной», то есть выйти из-под власти Лондона.

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