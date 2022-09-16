Власти Венгрии обязали женщин слушать сердцебиение плода перед абортом

Глава МВД Венгрии подписал постановление об обязанности желающей сделать аборт женщины послушать на приеме у акушера-гинеколога сердцебиение плода, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике.

Согласно указу, изменяется форма заявления, которое женщина подает, желая прервать беременность. Теперь в него включается пункт, гласящий: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде». Таким образом, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода, передает РИА «Новости».

Постановление, подписанное министром внутренних дел Шандором Пинтером, вступает в силу 15 сентября.

Накануне Национальная врачебная палата выпустила заявление, что правило «не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты». «Новое правило по сути лишь изменяет существующий протокол в административном отношении, до сих пор также необходимо было проверять жизненные показатели плода и информировать беременную мать», – отметили в палате.

Новое правило неоднозначно было принято в обществе, так, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против постановления.

В настоящее время беременность в Венгрии разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях до 24-й), если она наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная находится в тяжелой материальной ситуации.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венгрия встала на сторону РФ в вопросе семейных ценностей, чем вызвала острую критику в свой адрес со стороны ЕС.

—