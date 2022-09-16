Власти Херсонской области решили усилить меры безопасности

Власти Херсонской области решили усилить деятельность правоохранительных структур и патрулирование на улицах, сообщил врио главы администрации области Сергей Елисеев.

«Мы приняли решение об усилении деятельности правоохранительных структур на территории области. Мы усилим патрулирование на улицах, в том числе и в комендантский час. Сил и средств для этого достаточно», – приводит слова Елисеева ТАСС

Врио главы администрации Херсонской области подчеркнул, что жители области не застрахованы от ракетных ударов со стороны Украины, однако в ближайшее время будет решена и эта проблема.

Накануне российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке.

В четверг замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Киев стягивает силы к селу Киселевка с целью последующей атаки на областной центр – Херсон. В среду Стремоусов сообщал, что союзные силы ночью отразили попытки ВСУ наступать в Херсонской области у сел Давыдов Брод и Киселевка.

В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

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