NKS – пока Запад вводит потолок цен на российскую нефть, на Востоке за ней выстраиваются в очередь

Страны G7 планируют ввести верхний предел импортной цены на российскую сырую нефть, однако для развивающихся азиатских стран в нынешних условиях топливо из РФ оказывается буквально «манной небесной», и за ним выстраивается длинная очередь. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, пока продолжается экспорт российской нефти, будут расти и доходы РФ от него, поэтому эффект от действий западных стран представляется сомнительным.



AP

Поскольку число покупателей из западных стран резко уменьшилось из-за экономических санкций, Китай и Индия расширили свой импорт нефти из России, так как Москва установила для них выгодную цену. Это было связано и с тем, что мировая цена на сырую нефть вообще упала из-за начавшегося экономического спада. Однако, пишет Nihon Keizai Shimbun, здесь есть одна особенность: российская нефть из-за своего качества пользуется высоким спросом, и её цена не падает так быстро, как например, цена ближневосточной нефти. Чтобы сократить доходы России, страны G7 планируют ввести с декабря нынешнего года верхний предел импортной цены на российскую сырую нефть, но предсказать эффект от этой меры весьма затруднительно.

Всё это происходит на фоне того, что многочисленные страны, не участвующие в санкциях против Москвы, активно ищут дешёвую российскую нефть и расширяют ее закупки. Согласно данным финансовой аналитической компании Refinitiv, за первые восемь месяцев этого года Китай импортировал 200 миллионов баррелей российской сырой нефти по морю, не считая трубопроводы, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. Индия также быстро расширяет морской импорт российской сырой нефти.

Как отмечает издание, после начала российской спецоперации на Украине импортные цены на сырую нефть, уголь, природный газ выросли повсеместно. Развивающиеся азиатские страны с ограниченными валютными резервами в условиях сильного доллара на валютном рынке выбиваются из сил в поисках спасительной энергии. И здесь российская нефть даже с небольшим дисконтом оказывается для них буквально «манной небесной», и за ней выстраивается длинная очередь.

Например, Шри-Ланка, попавшая в экономический кризис из-за нехватки иностранной валюты, обратилась к РФ за помощью в продаже топлива и в мае и августе импортировала из неё в общей сложности 1,5 миллионов баррелей сырой нефти. И это притом, что в 2020-м и 2021 году импорта энергоресурсов из РФ в эту страну вообще не было.

Российский нефтяной гигант «Роснефть» заявил, что будет продавать мазут в Бангладеш. Расширение российского экспорта энергоресурсов в развивающиеся страны может продолжиться и в обозримом будущем.

Пока продолжается экспорт российской нефти, будут расти и доходы РФ от него. Система потолка цен, принятая G7, направлена на ограничение этих доходов. Особенно показателен призыв G7 к ограничению импорта российской нефти, обращённый к странам, не запрещающим импорт российских энергоресурсов, в том числе к тем же Китаю и Индии, однако эффект от такого призыва представляется сомнительным.

Как заключает издание, западные страны пытаются одновременно усилить давление на российскую экономику и избежать при этом убийственных для них скачков цен на чёрное золото. Однако РФ тоже не сидит сложа руки и усиливает противодействие западным санкциям, предупреждая те страны, которые установят верхние пределы цены на её нефть, что продавать им она её не будет. А основные покупатели российской нефти — Китай и Индия — даже сейчас после обнародования планов Запада хранят полное молчание относительно того, будут ли они в них участвовать.

«Вне всякого сомнения, эффект от вновь изобретённой Западом антироссийской схемы будет в гигантской степени зависеть от того, как поведут себя Пекин и Нью-Дели», — считает автор материала.