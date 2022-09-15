 

Оуэнс – самые опасные преступники в США находятся у власти

15.09.2022, 23:30, Разное
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Криминальная волна накрыла крупные американские города, и виноваты в этом их бездарные руководители. Такое мнение в интервью Fox News высказала консервативный комментатор Кэндес Оуэнс. По её словам, прикрываясь антирасистскими лозунгами, чиновники-демократы принимают вредные законы и фактически способствуют разгулу преступности.

Кэндес Оуэнс уже давно наблюдает и анализирует эту ситуацию. Она ведёт собственный подкаст Candace Owens. Мы рады приветствовать её на нашей программе.

Хочу сказать, Кэндес, что эти видео (с преступлениями. — ИноТВ) выглядят всё более и более экстремальными. Это не постановка. Они настоящие. Американцы становятся мишенью, страдают и погибают. Почему об этом никто ничего не говорит?

КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая подкаста Candace Owens: Ну, во-первых, Такер, вы упомянули чикагского прокурора Ким Фокс. И я просто хочу сказать, что вы забыли упомянуть тот факт, что она темнокожая женщина. Кроме того, мэр Чикаго — темнокожая женщина.

Мне просто хотелось обратить на это внимание. Потому что вы знаете, что все эти разговоры о разнообразии, равноправии, инклюзивности и прочие пышные слова, которые должны заставлять вас почувствовать себя хорошо, даже если они приносят вред. Всё это дешёвая манипуляция. 

Я прихожу в бешенство, когда слушаю ваш монолог, смотрю на все эти преступления, вижу статистику и законы, которые за этим стоят. И знаете, к какой мысли меня это поводит? К какой мысли это подводит американцев? Преступники захватили улицы, но самые опасные преступники находятся у власти.

Совершенно с вами согласен.

КЭНДЕС ОУЭНС: Они голосуют за законопроекты. Они продвигают политику, которая вредит американскому народу. И они осознают, что вредят американскому народу. Дело в том, что им просто всё равно, ведь у них есть вооружённая охрана, и они живут в закрытых посёлках, потому что они продали американский народ.

Мы все знали, что это должно было случиться. Более того, мы голосовали за этих людей. Это выборные чиновники, которые говорили вам с трибуны, чтобы вы не финансировали полицию, ведь у них самих была вооружённая охрана. Им было наплевать.

Конечно, сейчас мы наблюдаем последствия. Мы всё это предвидели. Вы говорили об этом. Я говорила об этом. Мы повторяли до тошноты: «Ребята, пожалуйста, поймите, что повестка Black Lives Matter  — это полная и абсолютная ложь».

И кстати, кто пострадал больше всего? Все. Неважно, какой вы расы, национальности или пола. Но кто пострадал больше всего в абсолютном значении, если посмотреть на статистику? Разумеется, это темнокожие американцы. Те самые люди, которым они (BLM. — ИноТВ) якобы собирались помочь, когда впервые продвигали политику: «Да не волнуйтесь, всё будет здорово. Не беспокойтесь. Мы лишим полицию финансирования».

Как я уже говорила, это приводит меня в бешенство. Мне хочется сказать людям, которые смотрят эту программу и всё ещё живут в городах, управляемых демократами: Бегите! Я не шучу. Не ждите, пока собьют вас или вашего ребёнка, которого вы везёте в коляске. Не ждите, пока однажды вы выйдете на пробежку и вас схватят, посадят в фургон и убьют, а после вашей смерти останутся двое сирот, как это произошло с моей ровесницей Элизой Флетчер в Мемфисе.

Не ждите, что политики придут к вам на выручку. Спасайте себя сами, и бегите из этих контролируемых демократами городов!

Я думаю, это очень хороший совет. Кэндес Оуэнс, спасибо за участие в программе.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2022 года.


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