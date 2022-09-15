 

Мытищинские врачи восстановили человеку лицо после страшной аварии

15.09.2022, 23:10, Разное
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Врачи из подмосковных Мытищ провели сложнейшую операцию. В больницу поступил молодой человек после страшного ДТП. Диагностика показала, что у пациента был перелом передней стенки лобной пазухи. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, врачи срочно провели операцию, которая позволила реконструировать лицо.

В работе были использованы титановые импланты. При этом медики провели вмешательство таким образом, чтобы у пациента не осталось шрамов. “Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами”, – цитирует телеканал “360” челюстно-лицевого хирурга Илью Давыдова.


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