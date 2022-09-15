Коллаген всему причиной: почему целлюлит бывает только у женщин (и что на самом деле поможет от него избавиться)

Целлюлит является одним из самых популярных поводов для беспокойства о своей внешности среди женского населения нашей планеты. Любопытно, что мужчины с таким изменением рельефа кожи практически не сталкиваются. Почему же появляется целлюлит на самом деле и как его победить навсегда?

Мифы и истина

Что такое целлюлит? Это подкожные жировые отложения, формирующие соответствующий рельеф кожи. Чаще всего данная особенность встречается у женщин. Общая масса тела особого значения не имеет. Апельсиновую корку порой можно увидеть на телах дам нормальной комплекции и худощавых.

Целлюлит появляется только у женщин, так как представительницы прекрасного пола имеют большее количество подкожного жира. У мужчин соединительные ткани прочнее. Даже при наборе веса они помогают удерживать жировые клетки на месте и сохранять видимость ровного рельефа кожи.

Влияние на образование апельсиновой корки оказывает также количество коллагеновых волокон и жировых клеток в самом глубоком слое кожи. Ученые исследовали равное количество мужчин и женщин одной возрастной группы. В результате удалось выяснить, что у наблюдаемых дам коллагеновых волокон меньше на 34%. В то же время у мужчин количество жировых клеток в нижних слоях эпидермиса на 57% ниже, чем у женщин.

Эта особенность в значительной степени объясняется половыми различиями гормонального фона. Появление целлюлита провоцируют изменения количества эстрогена в крови, связанные с менструальным циклом. С возрастом риски образования целлюлита увеличиваются.

Самые популярные заблуждения о целлюлите

Апельсиновая корка не является отложениями токсинов. Победить целлюлит как таковой практически невозможно исключительно контролем питания. Наличие этой проблемы также не является сигналом от организма о серьезных заболеваниях или интоксикации.

Сложно избавиться от целлюлита и исключительно косметическими методами. Массажи, обертывания, маски и кремы, как правило, не дают стойкого эффекта. И это легко объяснимо – никакие процедуры не способны увеличить выработку коллагена и уменьшить жировые отложения.

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Иногда целлюлит считают внешним проявлением проблем с кровообращением. Это не совсем верно. У людей, имеющих целлюлит, проблемы с кровообращением действительно чаще присутствуют. В то же время этот фактор не является предопределяющим образование апельсиновой корки.

Как победить целлюлит?

Решить проблему апельсиновой корки для себя раз и навсегда можно, только полностью изменив свой образ жизни. Главное оружие против этого коварного врага – высокая физическая активность ежедневно. Занятия могут быть любыми, но они должны быть практически непрерывными.

Внимания заслуживает и питание. Важно соблюдение дневной нормы калорий. Для красивого рельефа тела предпочтение в еде следует отдавать растительной пище, нежирному мясу и молочным продуктам. Для достижения максимального результата желательно также отказаться от вредных привычек, приема оральных контрацептивов и прочих гормональных средств.