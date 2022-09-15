Экс-чиновник Белого дома – Пхеньян выждал идеальный момент для объявления ядерного статуса — миру сейчас не до него

Декларация Северной Кореи о своём «необратимом» ядерном статусе не вызывает удивления, учитывая, что она почти 30 лет стремилась добиться, чтобы её признали ядерной державой. И сейчас пришло идеальное время для такого шага, поскольку внимание всего мира сосредоточено на других кризисах, сказала в интервью порталу 19FortyFive Эллисон Хукер, бывший член Совета национальной безопасности США. На фоне негативных глобальных последствий пандемии COVID-19, обострившегося конфликта на Украине и ослабевающего влияния США на мировой арене сейчас всем уже просто не до Пхеньяна, считает она.



AP

Северная Корея на прошлой неделе в очередной раз провозгласила себя «ядерной державой» и заявила, что оставляет за собой право использовать ядерное оружие в качестве «превентивной» меры в том случае, если сочтёт это необходимым. «Действительно, доктрина Пхеньяна в отношении ядерного оружия сводится к одному кошмарному факту: что он применит ядерное оружие, когда и как захочет, и не откажется от него ни при каких обстоятельствах», — отмечается в статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

Конечно, это уже не настолько сильно шокирует, поскольку руководство Северной Кореи делало похожие заявления и раньше. Но тем не менее это звучит по-прежнему пугающе, и администрация американского президента Джо Байдена не вправе это игнорировать, даже если её внимание сейчас обращено на другие проблемы, подчёркивает автор.

В ответ власти Южной Кореи объявили, что удвоят свою военную мощь и потенциал противоракетной обороны, а также расширят возможности совместного альянса с Соединёнными Штатами. Однако такая реакция не устраняет надвигающуюся угрозу ядерных испытаний со стороны Пхеньяна, которые могут произойти практически в любой момент, говорится в статье.

По оценкам экспертов, такая «ядерная декларация» Северной Кореи не стала сюрпризом. Более того, можно сказать, что Пхеньян выбрал идеальное время, чтобы сделать такой шаг, поскольку весь мир сейчас занят другими серьёзными кризисами, а лидерство США на международной арене ослабевает — поэтому на пути к осуществлению давней мечты Ким Чен Ына осталось довольно мало препятствий. Об этом сказала в интервью для портала 19FortyFive Эллисон Хукер, бывший член Совета национальной безопасности США и опытный эксперт по проблемам Северной Кореи.

В качестве высокопоставленного правительственного чиновника во время своей долгой работы в Белом доме при администрациях Обамы и Трампа она имела непосредственный опыт работы с Пхеньяном на самом высоком уровне, поясняется в статье. По мнению Хукер, недавнее заявление о том, что Северная Корея на законодательном уровне утвердила за собой право «автоматически» наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты, что делает её ядерный статус «необратимым», не вызывает большого удивления, поскольку на протяжении почти 30 лет главной целью Пхеньяна было добиться признания того, что он обладает собственным ядерным оружием.

Более того, по оценкам Хукер, сейчас пришло «идеальное время», чтобы сделать такой шаг, поскольку внимание всего мира занято другими глобальными кризисами — включая негативные последствия пандемии COVID-19 и обострившегося конфликта на Украине, а также эскалацию напряжения вокруг Тайваня и отсутствие сильного лидерства со стороны США. Всё это наверняка создало у Ким Чен Ына впечатление, что мало что способно помешать осуществлению этой давней мечты северокорейского руководства, полагает эксперт.

При этом в 2022 году Северная Корея уже провела рекордное количество ракетных испытаний и готовится осуществить уже седьмое по счёту ядерное испытание. При этом она продолжает производство на своих предприятиях по обогащению плутония и урана, оба из которых были перезапущены в течение последних 12 месяцев. Не говоря уже о недавних сообщениях в западных СМИ о том, что Пхеньян намерен «продавать Москве боеприпасы» для оказания поддержки в осуществлении спецоперации на территории Украины, отметила Хукер.

С её точки зрения, хотя Совет Безопасности ООН по-прежнему испытывает затруднения в принятии общих резолюций на фоне споров вокруг Украины, о чём свидетельствует его крайне неубедительная реакция на проведённое этой весной впервые с 2017 года испытание Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, однако угроза применения санкций по-прежнему остаётся «потенциально мощным» сдерживающим инструментом в этом вопросе. Однако всем союзникам, партнёрам и единомышленникам в ООН потребуется сосредоточить максимальное внимание и приложить усилия к этому вопросу, чтобы попробовать оказать влияние на Пхеньян, сказала Хукер.

Хукер также полагает, что проверенная временем концепция «мира при помощи силы» также может помочь сдерживать ядерные амбиции Северной Кореи. Новый президент Южной Кореи Юн Сук Ёль уже многое сделал для укрепления военного потенциала своей страны за четыре месяца после инаугурации, в том числе путём возобновления крупных совместных учений с США, а также возобновления расширенных переговоров при участии Вашингтона по ядерному сдерживанию и трёхсторонних переговоров в рамках диалога по вопросам безопасности с США и Японией.

Он находится «на правильном пути», подчеркнула эксперт. «Нашим единомышленникам и союзникам пора «стряхнуть пыль» со своей политики в отношении Северной Кореи и возобновить работу по этой проблеме раньше, чем Ким решит отвлечь мировое внимание от Путина и Си», — заключила Хукер в интервью для портала 19FortyFive.