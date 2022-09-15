Мнение: По новому кругу

Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, на саммите в Самарканде обсуждают строительство газопровода из России в Китай через Монголию.

Эти ребята (я имею в виду кремлевских) необучаемые. Совсем и вообще. Ваша модель рухнула. Сырьевая сверхдержава оказалась карточным домиком, который мало того, что обрушился, но высосал из страны триллионы и триллионы. Теперь, на этих обломках, у вас появляется шанс расчистить стройплощадку и запустить новый проект.

Что делает Путин? Правильно, пытается построить то же самое, что только что рухнуло. Ту же самую сырьевую зависимость, только теперь от Китая. И нам говорят о том, что это гениальный стратег? Если вы разбиваете голову, пытаясь пробить ею бетонную стену, зачем искать новую стену, чтобы пытаться проломить теперь уже ее, но той же самой разбитой головой? Может, логичнее поискать дверь?

Но нет, логика — это не про наших. Будем разбегаться дальше, бить сильнее, и теперь-то точно проломим.

Интерес Китая понятен: российский газ позволяет Китаю диверсифицировать поставки по морю, так как морской путь несет в себе риски перекрытия проливов и блокаду Китая. Российские газопроводы — это резерв на случай перекрытия поставок по морю. Проблема российского газа в том, что он поставляется с почти безлюдного севера, где у Китая мало промышленности. Поэтому пока не перекрыто море — основной поток газа будет идти на побережье. И только если возникнут проблемы — только тогда будет востребован российский газ.

Никаких 150 млрд кубометров, как в Европу, Путин никогда в Китай не продаст. Причем затраты на инфраструктуру будут кратно выше затрат на Северные и Турецкий потоки — хотя бы потому, что они опирались на уже созданную еще со времен СССР систему, а вот в Китай нужно строить всё с полного нуля. То есть, тратим гораздо больше, качаем существенно меньше, а с ценой у Китая не забалуешь — это вам не Европа. Но деваться некуда: раз мы продолжаем ту же самую обанкротившуюся модель, каждая новая итерация будет хуже и дороже. Думаю, что если мы дотянем до краха отношений с Китаем (как и с Европой), то третья версия будет поворот на Юг — в Африку. И опять будут тянуть трубу, в которую пипеткой станут впрыскивать пару миллиардов кубометров в год. Труба станет еще длиннее, объемы газа — еще меньше. Но пока Кремль преисполнен радужных надежд на Китай.

Причина происходящего известна: у нас не рыночная экономика, а феодальная. В феодальной экономике правящая социальная группа получает рентный доход, и проблема в том, что в рамках существующего режима власти и управления правящая знать не может сменить рентный ресурс без полного собственного разрушения. Смена рентной поляны означает крах как режима, так и конкретно этой знати.

Ничего удивительного: правящая группировка в России – «кочующий бандит». Она никогда не собиралась управлять страной. Она мотивирована только на грабеж территории, но не на ее развитие. Собственно, она даже не понимает, как это — в развитие. Поэтому никакой смены модели не предвидится. Будем высасывать страну, пока сосется. По прежней схеме: доход — в карман, убытки — на бюджет. То есть — на будущие поколения.

Никакого иного объяснения происходящему нет. Поэтому Путин и ведет переговоры о новых трубах. Те, старые, списали и забыли. Впрочем, друзья и подельники уже заработали на их строительстве, так что конкретно у них все в шоколаде. Теперь будут строить и пилить на новых трубах и новых маршрутах.

Итог всей этой деятельности известен: после Путина в стране останутся, с одной стороны, руины городов и промышленности, в которые не вкладывалось ничего, и из которых изымалось последнее, с другой – бессмысленные мегалиты типа стадиона «Фишт» и гигантских трубопроводных систем в никуда. Ничего другого на территории не останется. А по ней будут бродить быстро дичающие аборигены со средним сроком жизни лет в сорок, так как медицина у нас тоже будет там же, где и вся остальная страна — в 14-15 веке.

Это и есть цена, которую страна уплатит за правление шпаны. А, чуть не забыл — враждебное окружение, ненавидящее нас просто за то, что это мы. И, кстати, во многом обосновано, так как к тому времени не останется никого вокруг нас, кому бы мы не выбили дверь с окнами, не попытались поджечь, избить или ограбить. Поэтому нас ко всему прочему обнесут забором и поставят вышки.

Был в свое время такой голливудский фильм: «Побег из Нью-Йорка». Он так хорошо зашел публике, что потом выпустили его продолжение с тем же сюжетом «Побег из Лос-Анжелеса». Суть проста: в стране (понятно, США) всех преступников согнали в резервацию, обнесли забором и заботились только о том, чтобы они не вырвались. А что там внутри, никого не интересовало. Поэтому в конце нас превратят в такую же резервацию и забудут как страшный сон. И будут на стену водить экскурсии, посмотреть издалека, как жить не надо.

В рамках той модели, которая единственно доступна путинскому режиму, такой сюжет выглядит хотя и сюрреалистично, но, пожалуй, единственно достоверным. Бандиты в итоге превратят всю страну в одну большую тюрьму — просто потому, что не представляют, как можно жить иначе.

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