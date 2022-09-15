 

Грязное лицо и растрепанные волосы: После ухода мужа к грудастой блондинке Валерия стала замухрышкой

15.09.2022, 21:48, Разное
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Иосиф Пригожин – этакий серый кардинал в мире отечественного шоу-бизнеса. Он делает людей успешными и знаменитыми, а сам редко светится на публике – такая участь у продюсеров. Но теперь народ будет видеть его чаще. На днях стало известно, что муж Валерии уходит к грудастой блондинке Лере Кудрявцевой в шоу “Звезды сошлись” – в общем, станет ведущим.

Для некоторых женщин тесная работа супруга с такой шикарной женщиной как знаменитая блондинка могла бы стать поводом для ревности. Но, очевидно, эта история не про исполнительницу хита “Часики”, которая своей внешности даст любой фору. Сложно поверить, но в следующем году ей стукнет 55 лет, хотя выглядит артистка, конечно, лет на двадцать моложе.

Певица не скрывает от народа, что постоянно ухаживает за собой: в ее расписании есть место для йоги, спортивного зала, а также похода на процедуры красоты. Так что, идеальная внешность – это результат тяжелого труда. Вчера Валерия рассказала поклонникам, что не была у косметолога уже несколько месяцев, и наконец-то добралась до клиники, чтобы привести кожу в порядок.

В итоге всегда выглядящая с иголочки артистка на какое-то время стала замухрышкой: на ее лицо намазали какую-то белую жижу, что сделало его грязным, а на растрепанные волосы надели шапочки, чтобы не мешали во время процедуры. Однако все это мелочи! Ведь по окончанию манипуляций косметолога она, наверное, снова вышла сияющей и невозможно красивой!


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