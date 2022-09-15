 

В 14 парках Москвы открылись новые фотовыставки

15.09.2022, 21:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Летом в столичных парках проходило множество мероприятий, осенью они также проводятся. Например, сейчас в 14 городских зонах отдыха открываются фотовыставки, где гости узнают об истории усадеб Москвы, увидят уникальную природу России, редкие нумизматические экземпляры и работы художников-пленэристов.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фотовыставки будут открыты до конца ноября. Так, в парке “Дубки” представлены снимки коллекционных монет с изображением редких животных, в зоне отдыха “Терлецкая дубрава” – кадры краснокнижных растений, которые встречаются в столице, а в “Сокольниках” и Парке Горького – работы сотрудников
благотворительных организаций и волонтеров.

Выставка в Парке Горького называется “Московские подвижники”. Этот фотопроект посвящен не только сотрудникам благотворительных организаций и волонтерам, но исестрам милосердия, врачам, ученым и простым
жителям столицы, которые помогают людям. Выставка на Крымской набережной будет открыта до 6 октября.

Выставка на “Терлецкой дубраве” получила название “Из жизни зеленого мира”. На этой экспозиции гостям расскажут, как заботиться о краснокнижных растениях. Изображения памятных монет Банка России, посвященных героям народных сказок, персонажам мультфильмов, детским писателям и художникам, представлены на выставке “Путешествие в детство” в Перовском парке до 1 октября, а редкие нумизматические экземпляры – в Гончарном парке с 16 сентября по 31 октября и в парке “Северное Тушино” с 16 сентября по 31 октября.

Фотовыставка в парке “Дубки”, организованная совместно с Банком России, называется “Драгоценный мир живой природы”, и она будет работать до 30 сентября. Там гости увидят изображения редких животных: амурского тигра, снежного барса, белоспинного альбатроса, дальневосточной черепахи и многих других. Они представлены на современных монетах ради призыва к защите природы.

Картины художников-пленэристов можно найти на открытой до 27 сентября
в Итальянском саду
фотовыставке “Времена года в усадьбе Воронцово”, куда живописцы приходили в течение года ради зарисовок. Кстати, там же с 1 по 30 ноября пройдет выставка, которая проводится ежегодно. Она посвящена архитектуре и истории усадьбы Воронцово.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.21 / Скандалы: День металлурга

15.07.22 / В Омской области депутат привёз 20 ящиков водки жителям посёлка, пожаловавшимся на отсутствие водоснабжения

30.07.22 / В США ученые изобрели сердце для биоробота, работающее точнее человеческого

10.02.22 / Проститутка, с которой Виталий Милонов беседовал о нравственности, оказалась актрисой тверского театра

29.04.22 / Insider – Трамп оживил свою новую соцсеть знаменитой опечаткой из Twitter

21.01.22 / Известный певец Потап рассказал о разводе с Ириной Горовой

26.07.22 / В проекте “Активный гражданин” стартовала археологическая викторина

25.07.22 / Черви падали с потолка: в Москве нашли разложившийся труп пенсионерки

12.04.22 / Мнение: Уровень импортозамещения, бум российской косметики и отечественная инсулиновая помпа

07.12.21 / Мнение: О пробитом днище… И снизу ещё постучат?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика