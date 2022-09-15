 

Кожа на руках сухая и даже сморщилась? Домашние рецепты скрабов, ванночек и обертываний для рук для SOS-моментов

15.09.2022, 21:30, Разное
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Кожа на руках больше всего страдает от внешних воздействий. Поэтому она нуждается в особо интенсивном уходе. На случай, если кожа стала настолько сухой, что даже сморщилась, возьмите на заметку несколько эффективных домашних SOS-рецептов.

Парафинотерапия

Разогрейте косметический парафин на водяной бане или в микроволновке согласно инструкции. Дождитесь, пока он остынет до комфортной температуры, и опустите в него руки. Подержите полчаса. После этой процедуры кожа рук станет невероятно мягкой, гладкой и упругой.

Солевой пилинг

Пару столовых ложек морской соли мелкого помола смешайте с таким же количеством кокосового масла и каплей эфира чайного дерева. Вымойте и распарьте руки в горячей воде, а затем бережно втирайте полученную пасту в кожу рук. Уделяйте внимание также области между пальцами и кутикуле. После такого массажа сойдет верхний роговой слой и руки станут очень нежными на ощупь. А кокосовое масло обеспечит глубокое питание.

Лимонно-содовая ванночка

В литре теплой воды растворите чайную ложку пищевой соды и щепотку корицы. Добавьте четверть стакана лимонного сока и пару капель эфирного масла грейпфрута. Замочите руки в такой ванночке на 10-15 минут. Она способствует смягчению и осветлению кожи, а также укрепляет ногти.

Яблочная маска

Натрите на терке зеленое яблоко и смешайте полученное пюре с двумя столовыми ложками оливкового масла. Добавьте чайную ложку вазелина . Нанесите маску на чистые распаренные руки и выдержите 10-15 минут. Руки получат глубокое увлажнение, а фруктовые кислоты придадут эластичность.

Сахарный скраб

Соедините две столовых ложки сахара с ложкой постного масла, щепоткой соды и небольшим количеством розовой воды. Аккуратно потрите этой смесью чистые распаренные руки. Скраб обладает не только отшелушивающим, но и мощным омолаживающим эффектом. Сахар и розовая вода реанимируют сморщенную кожу.

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Апельсиновая маска

Мякоть апельсина взбейте в блендере вместе с цедрой и смешайте с чайной ложкой кунжутного и таким же количествам миндального масла. Добавьте буквально щепотку порошка чили и нанесите смесь на кожу рук. Выдержите 5 минут под целлофановыми перчатками. Маска обеспечит увлажнение, осветление, а также омоложение за счет усиления местного кровообращения.

Яичная маска

Яичный желток смешайте с чайной ложкой оливкового масла и парой капель лимонного сока. нанесите на 15 минут. Это просто отличное средство для рук, которые потрескались от мороза или под воздействием агрессивных моющих средств.


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