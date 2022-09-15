Мнение: Хорошие условия, надо брать!

Нашел в ФБ, у весьма осведомленного юзера Милина.

Украина передала, в ответ на мирный план, переданный Эрдоганом, свой мирный план, согласованный с Блинкеным.

1. Вывод войск РФ со всех занятых ими территорий после 24.02.22.

2. Законодательная передача всех ЗВР и арестованных активов РФ и россиян на 1.09.22. Закон о репарациях должна принять Госдума, Совет Федерации и подписать Президент.

3. Дополнительная выплата репараций €200 млрд в течение 25 лет равными частями (параллельно ЕС подзвучил эту цифру, намекнув, что она неподъёмна для Европы), тоже через принятие закона о финансировании инфраструктурных проектов для Украины.

4. Бесплатные поставки природного газа Украине в течение пяти лет с 1.01.23.

5. Проведение референдума о статусе Крыма не позднее , чем до 1.01.24 под эгидой ООН и международных организаций.

6. Демилитаризация всей Европейской части РФ с выводом всех частей и соединений за Урал.

7. Законодательное сокращение Российской армии до 600 тыс человек.

8. Допуск военных наблюдателей на все военные объекты РФ, включая закрытые НИИ и КБ.

9. Внеочередные выборы Госдумы при полном участии международных наблюдателей.

10. Внеочередные президентские выборы при полном участии международных наблюдателей.

В течение 12 месяцев при полном выполнении всех пунктов международное сообщество начнёт частичную отмену ранее наложенных санкций.

Сразу после парафирования соглашения отменят отключение банков от SWIFT, запрет на продажу российского угля, нефти и СПГ, будет восстановлено авиасообщение и налажены поставки жизненно важных лекарств, авиакомплектующих.

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Условия, понятно, в России никто не примет (отвергнут с самыми гордыми и злобными рожами) – а они ведь по-настоящему сказочные. 300 млрд. арестованных госрезервов нам и так никто б не вернул, а тут они участвуют в сделке; репарации 200 млрд. за 25 лет – нормально, всего 8 млрд. в год, сумма детская. Сокращение армии до 600 тыс. – да и нахрена больше, мы же видим, что от этой “армии” все равно никакого толка нет, с Украиной справиться не смогла.

При этом ясно, что тратить огромные, неподъемные деньги “на восстановление Украины” России пришлось бы по-любому – и в случае поражения, и даже в случае полной “победы” (захвата Киева и Львова), причем в последнем случае едва ли не больше, чем в случае прямых репараций. То есть и тут никакого прямого убытка нет.

Референдум о статусе Крыма под эгидой международных наблюдателей С СОГЛАСИЯ УКРАИНЫ – вообще мечта, наилучший исход. Не гарантированно, но есть хорошие шансы, что крымчане все ж проголосуют за Россию – есть надежда, что РФ не полностью испортила свой имидж в глазах крымчан.

Досрочные выборы Госдумы и президента, после чего будут снимать санкции – восторг!

Впрочем, как мы помним, условия, предложенные в Стамбуле в марте, были еще намного лучше, чем эти – тогда “патриотическая общественность” их облила презрением и утопила в дерьме – хотя там не было никаких репараций и даже Украина была согласна оставить ДНР/ЛНР. Нет сомнений, что также утопят “во всенародном гневе” и эти предложения.

Что ж, третье предложения будут еще намного хуже, там уже потребуют сдачи ядерного оружия и в репарации включат контрольные пакеты Газпрома и Роснефти – их тоже отвергнут с презрением гордые русичи.

Ну а четвертый пакет, включающий разделение РФ на бантустаны и прекращение самого проекта “Россия” – примут уже с благодарностью и слезами счастья. Это где-то через годик.