 

Блейк Лайвли беременна в четвертый раз

15.09.2022, 21:10, Разное
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова станут родителями! В четверг, 15 сентября, актриса, которой в конце августа исполнилось 35 лет, появилась на красной дорожке 10-й юбилейной ежегодной конференции Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке с округлившимся животом. Для дебютного выхода периода очередной беременности Блейк выбрала золотое мини-платье с длинными рукавом, которое было расшито пайетками и бисером. На шею она повязала белый шифоновый шарфик, а волосы убрала под ободок. Закончили образ туфли Mary Jane на массивной подошве и высоких каблуках. Идеальная комбинация стиля Серены Ван дер Вудсен и Блэр Уолдорф!

Это будет уже четвертый ребенок Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса – сейчас супруги воспитывают трех дочерей. Актеры познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. У них снова родилась девочка, которую звездные родители назвали Бетти.

Блейк и Райан с двумя старшими дочками


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