 

France 3 – непроваренные макароны или неподъёмные счета за газ — Италию расколол вопрос, что важнее

15.09.2022, 20:40, Разное
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В контексте резкого роста цен на энергоресурсы Италию охватили жаркие споры о том, как варить пасту в новых условиях, пишет France 3. Некоторые повара предлагают готовить макароны на медленном огне или даже вовсе выключать газ сразу после закипания воды. Однако другие считают эту идею ересью и уверены, что достичь приемлемого результата таким способом невозможно, передаёт телеканал.

В разгар роста цен на энергоресурсы этот вопрос расколол Италию. Нужно ли готовить пасту на медленном огне или полностью выключив газ. Для этого повара спор не решён.  

ПОВАР: Конечно, паста может готовиться сама по себе. После того как температура варки достигнет ста градусов, вы можете выключить огонь, и паста продолжит вариться, хотя и проварится хуже.

Что важнее: непроваренные макароны или менее неподъёмный счёт? Управляющая этого престижного римского ресторана опасается за будущее своего заведения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕСТОРАНОМ: Мы страдаем от повышения цен на электричество. Для управления это представляет огромную проблему. Мы стараемся не поднимать цены, но не знаем, на сколько ещё нас хватит.

Но другие в макаронной стране считают эту идею ересью.

ДРУГОЙ ПОВАР: Нет, результат не может быть одинаковым, ведь без огня мы вымачиваем пасту, а не варим. Если погасить огонь, паста станет гораздо более тяжёлой для переваривания.

Вот уже неделю споры разгораются по всей стране, а кулинарные критики и известные шеф-повара атакуют друг друга в СМИ.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2022 года.


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