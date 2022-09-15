Пешеходный маршрут к станции метро “Митино” стал удобнее

Несколько лет назад в Москве была запущена программа “Мой район”, благодаря которой жизнь в развивающемся мегаполиса становится гораздо комфортнее. Благоустраиваются дворы и парки, создаются новые зоны отдыха, открываются детские и спортивные площадки, появляются пешеходные дорожки.

Так, в рамках программы “Мой район” в районе Митино благоустроили пешеходную зону в районе Митинской и Дубравной улиц – путь к станции метро “Митино”Арбатско-Покровской линии

и торговым центрам. Этот участок стал удобнее почти для 50 тысяч человек, которые пользуются этим общественным транспортом.

Здесь обновили покрытие тротуаров и проезжей части, создали дополнительные парковочные карманы, велопарковки, установили фонари с энергоэффективными светильниками. Возле входов в метро появились небольшие площади с

удобными скамейками. В скором времени здесь высадят кустарники: барбарис, бересклет и

кизильник.

Говоря о развитии Митина, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты здания школы искусств имени Стравинского, центр госуслуг “Мои документы”, станция метро “Пятницкое шоссе”, а также храм Всемилостливого Спаса, благоустроены порядка 100 дворов, около 10 бульваров, свыше 75 спортивных городков, примерно 190 детских площадок, а также территории школ и детских садов.

Кроме того, в Митине по программе “Мой район” построено несколько зданий образовательных учреждений, реконструирован ландшафтный парк “Митино”, введены полосы для общественного транспорта на Пятницком шоссе, социальный автобусный маршрут С3 и электродепо “Митино” (в конце западного радиуса Арбатско-Покровской линии).

Кстати, на той же ветке подземки, что располагается станция “Митино”, в будущем появится новая станция – “Гольяново”. Подготовка к ее строительству начнется в конце этого года. Не так давно трассировку участка утвердила Дирекция строящегося метрополитена ГУП “Московский метрополитен”.

Ранее сообщалось о том, что в районе Митино появился новый культурно-досуговый центр. Площадь здания составит 5,8 тысячи квадратных метров. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.