 

На Украине зарегистрирован первый случай оспы обезьян

15.09.2022, 20:00, Новости дня
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Первый случай оспы обезьян выявлен на Украине, пациент госпитализирован, а заболевание протекает легко, сообщил минздрав страны.

«По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из симптомов заболевания у пациента наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. При этом область, где был выявлен случай, не называется.

Напомним, второй случай оспы обезьян выявлен 8 сентября в РФ в Санкт-Петербурге, заболевание диагностировано у мужчины, он госпитализирован, угрозы для жизни нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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