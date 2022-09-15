 

МИД: Решение Лондона не приглашать Россию на похороны Елизаветы II безнравственно

15.09.2022, 20:00, Новости дня
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Британская попытка использовать национальную трагедию в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура рассматривается Россией, как глубоко безнравственная, Москва выражает соболезнования народу Великобритании, заявили в МИД России.

«МИД Великобритании проинформировал посольство РФ в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию РФ на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.

 

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», – подчеркнули в МИД России.

В министерстве также отметили, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач.

«Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», – добавили в российском дипведомстве.

В среду в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник, 19 сентября, в 6.30 (8.30 мск). В этот же день в 11.00 по местному времени (13.00 мск) состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новый король рискует увидеть развал Британии: одна из стран Британского Содружества (которое возглавляет теперь король Карл III) сразу объявила о намерении «стать действительно суверенной страной», то есть выйти из-под власти Лондона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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