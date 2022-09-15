Лукашенко уравнял в правах прибывших украинцев и белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане, прибывшие с Украины, будут уравнены в правах с гражданами Белоруссии, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – информирует «БелТА».

Отмечается, что «предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами, а именно на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий».

Согласно положениям указа, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, выдачу разрешения на временное проживание в стране, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в республике, выдачу биометрического вида на жительство.

Ранее украинцы попросили власти страны разрешить им ездить в Россию и Белоруссию.

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