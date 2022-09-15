 

Джон Ледженд и беременная Крисси Тейген отметили девятую годовщину брака новым клипом

15.09.2022, 19:45, Разное
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Кому ли не разбираться в романтике, как 43-летнему Джону Ледженду. Мало того, что музыкант посвятил новую песню “Wonder Woman” (“Чудо-женщина”), так еще и пригласил свою возлюбленную Крисси Тейген на главную роль в праздничный видеоклип, приуроченный к 9-й годовщине их брака. Композиция вошла в трек-лист последнего альбома Ледженда “Legend”, который появился в сети ранее в этом месяце. 

В клипе Джон и Крисси веселятся и расслабляются у бассейна, где 36-летняя телеведущая позирует в слитном “голом” купальнике, гуляют по городу, целуются и обнимаются в ванной и в целом выглядят невероятно счастливыми. В кадре также фигурируют дети пары, — 6-летняя Луна и 4-летний Майлз — прогуливающиеся вместе с родителями по живописным переулкам. Ближе к финалу Джон Ледженд играет на рояле прямо на вершине цветущего холма, а Крисси обнимает любимого за плечи.

На днях Джон Ледженд и Крисси Тейген впервые вышли на красную дорожку после объявления о третьей беременности. Пара не смогла пропустить главную американскую премию в области телевидения “Эмми”. О положении Тейген стало известно в начале августа — радостную новость американская телеведущая, модель и писательница сообщила в личном блоге, опубликовав фото, на котором видно живот. Для пары путь к тому, чтобы стать родителями, был непростым — они несколько раз прибегали к ЭКО. В этот раз Крисси пошла на эту же процедуру, и новая попытка увенчалась успехом с первого раза. 

Напомним, что Крисси Тейген и Джон Ледженд встретились в 2007 году на съемках клипа на композицию Ледженда под названием “Stereo”. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а двумя годами позже влюбленные сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. 


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