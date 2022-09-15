10 необычных фактов о датском монархе Маргрете II в честь 50-летия на троне

В январе 2022 года исполнилось 50 лет с тех пор, как Маргрете II была провозглашена королевой Дании, Фарерских островов и Гренландии. На сегодняшний день она занимает второе место среди датских монархов по продолжительности пребывания на престоле, уступая только королю Кристиану IV, правившему страной 60 лет. Несмотря на слухи о скором отречении от трона в пользу старшего сына Фредерика, 82-летняя монархиня весьма активна и, кажется, не собирается на пенсию. 10-11 сентября в стране прошли официальные празднования ее золотого юбилея. Из-за смерти британской родственницы – королевы Елизаветы II – торжественные мероприятия были сведены к минимуму, но тем не менее их посетили король Швеции Карл XVI Густав с женой королевой Сильвией и король Норвегии Харальд V с женой королевой Соней. В субботу они побывали на гала-представлении в Королевском театре, а в воскресенье – на праздничной службе в Копенгагенском соборе, на обеде на яхте Dannebrоg и, наконец, на торжественном ужине во дворце Кристиансборг. В честь этого HELLO.RU представляет 10 главных фактов о жизни Маргрете II.

Король Фредерик IX и королева Ингрид с дочерями Маргрете, Бенедиктой и Анной-Марией

Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Ее отец – король Фредерик IX из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов, а мать – шведская принцесса Ингрид. Она является двоюродной сестрой короля Швеции Карла XVI Густава, троюродной – короля Норвегии Харальда V и четвероюродной – покойной британской королевы Елизаветы II. Кроме того, она – праправнучка российского императора Николая I.

На момент рождения Маргрете на датский престол могли взойти только мужчины, поэтому она не считалась наследницей. Однако после нее у ее родителей рождались только девочки – Бенедикта и Анна-Мария, а детей мужского пола все не было. В марте 1953 года в стране был принят новый “Акт о престолонаследии”, согласно которому женщины могли стать королевами в исключительных обстоятельствах. Так в 13 лет юная принцесса стала предполагаемой наследницей престола. Кстати, позднее – в 2009 году – в стране был утвержден принцип примогенитуры – когда наследником монарха становится старший отпрыск независимо от пола и возраста.

Маргрете получила домашнее начальное образование, затем училась в простой школе в Копенгагене, а в 1955-1956 годах – в школе-интернате в Великобритании. Уже в 18 лет она стала членом Государственного совета страны и председательствовала на его заседаниях в отсутствие короля. Кроме того, она проходила добровольную службу в женском корпусе Воздушной эскадрильи Дании, а с 1960 года обучалась в университетах в Дании, в Сорбонне во Франции и в Лондонской школе экономики и политических наук в Великобритании.

Принц-консорт Хенрик и королева Маргрете. Официальный портрет после коронации.

В июне 1967 года миллионы людей по всей Дании праздновали свадьбу принцессы Маргрете с французским дипломатом графом Анри де Лаборд де Монпеза. Они познакомились на официальном ужине в посольстве Франции в Лондоне, где в это время училась наследница датского престола. Анри с юных лет любил Восток, где прошли самые ранние и счастливые годы его жизни. Он получил степень магистра французской литературы и социальных наук в престижном университете Сорбонны, одновременно изучал китайский и вьетнамский языки, в том числе, в Гонконгском университете. Его мечтой было стать послом в одной из восточных стран, поэтому он предложил свои услуги французскому дипломатическому ведомству, и очень скоро получил назначение в в ранге третьего секретаря дипмиссии в Лондоне. Но когда ему предложили работу его мечты – стать послом в Монголии, он отказался, не объяснив причину. Позже стало известно, что дипломат по уши влюбился в наследницу датского престола и тайно сделал ей предложение. Говорят, его ухаживания за Маргрете походили на авантюрный роман. После знакомства в Лондоне он пригласил ее в на прогулку в Гайд-парк, затем они встречались в Шотландии, тайно обменивались письмами через фрейлину датской принцессы Ваву Армфельт. Когда Маргрете вернулась в Данию, Анри звонил ей во дворец Амалиенборг под вымышленными именами. После года ухаживаний и тщательной проверки биографии жениха состоялось его знакомство с родителями избранницы – королем Фредериком и королевой Ингрид. Они дали согласие на брак. Вследствие женитьбы на наследнице датского престола он должен был перестать быть графом Анри – он получил титул “Его Королевское Высочество принц Дании Хенрик”. Но это не принесло ему счастья. В своих мемуарах “Судьба обязывает”, которые Анри опубликовал в 1996 году, он писал: “Все, что я делал, подвергалось критике. Мой датский хромал, я предпочитал вино пиву, Citröen Volvo, теннис футболу. Я был другим”.

Хенрик и Маргрете в своем французском замке Шато де Кайе

Она свободно говорит не только на датском, но и на французском, английском, шведском, и немецком языках. Более того, доподлинно известно, что в семье Хенрика и Маргрете основным языком общения, в том числе и с детьми, был французский. Неудивительно, что, прожив в Дании больше 40 лет, муж королевы так и не овладел в совершенстве языком ее страны. “Сегодня я понимаю, что никогда не смогу свободно говорить на датском. Меня это расстраивает. Признаюсь, что теперь я ужасно жалею об этом”, — сказал он в 2010 году в интервью для книги Стефани Сюрруг.

Спустя 11 месяцев после свадьбы – 26 мая 1968 года – принцесса Маргрете родила сына Фредерика Андре Хенрика Кристиана – датского принца и графа де Лаборд де Монпеза. После восшествия Маргрете на престол он стал кронпринцем. А 7 июня 1969 года у нее родился второй сын – Иоахим Хольгер Вальдемар Кристиан. Семейная идиллия продлилась всего пять лет – до коронации Маргрете II. Амбициозный Хенрик так и остался принцем-консортом при жене-королеве, и это отравляло их семейную жизнь до его смерти 13 февраля 2018 года. Нужно сказать, что пример матери оказался заразительным, и оба сына нашли свое счастье за пределами Дании. Принц Фредерик взял в жены австралийку Мэри Дональдсон, а Иоахим был женат на англичанке из Гонконга Александре Мэнли, а вторая его жена – француженка Мари Кавалье. У королевы Маргрете восемь внуков.

Маргрете с сыновьями Фредериком и Иоахимом в феврале 1975 года на горнолыжном курорте в Норвегии

14 января 1972 года, после кончины отца, Маргрете стала королевой. В тот день она вышла на балкон дворца в Кристиансборге, перед которым собрались тысячи людей, и объявила о постигшем страну горе: “Мой любимый отец, наш король умер!” За всю историю страны она – вторая женщина и вторая Маргрете на датском престоле. Ее предшественница Маргрете I правила страной в раннем средневековье. За годы своего правления Маргрете II совершила 55 официальных государственных визитов в другие государства и приняла 42 ответных визита. В Дании монархию в целом и монархиню в частности поддерживают более 82 процентов жителей.

Датская королева известна своим потрясающим чувством стиля. В 2013 году The Guardian назвал ее одной из пятидесяти самых элегантных женщин старше 50 лет в мире. Она сама придумывала дизайн некоторых из своих платьев, и является автором костюмов для множества постановок, как балетных, так и театральных, а также для экранизаций сказок.

Королева с юных лет увлекается живописью. Более того, когда-то, взяв псевдоним Ингахильд Гратмер, она нарисовала удивительные иллюстрации к датскому изданию книги Джона Рональда Руэла Толкина “Властелин колец”. Сам Толкин, увидев ее рисунки, был восхищен тем, как совпадают их представления о том, какими должны быть иллюстрации к его книге. Кстати, минувшим летом в городе Каор во Франции открыли юбилейную выставку её работ под названием “Маргрете II Датская, художник-королева”. Выбор места неслучаен: дело в том, что в детстве Хенрик с родителями жил там в течение нескольких лет. А через семь лет после свадьбы они с Маргрете купили там замок Шато де Кайе, который с тех пор стал их основной резиденцией на время летних каникул. Именно в Каоре Маргрете нарисовала многие из своих картин.

Несмотря на возраст, Маргрете II активно ездит по своей стране. Особенно она любит поездки в Гренландию

Несмотря на то, что официальное празднование золотого юбилея состоится в ближайшие выходные, Маргрете II с января получает поздравления и подарки от своих подданных. Весной она каталась на каруселях в известнейшем датском парке аттракционов Тиволи в Копенгагене в компании Арлекина, Пьеро и Коломбины. В начале лета она получила подарок от коммуны Орхус: 40 миллионов датских крон на реконструкцию летней резиденции королевской семьи – замка Марселисборг. Замок был построен в 1899-1902 годах на средства жителей коммуны в качестве свадебного подарка бабушке и дедушке королевы Маргрете – принцу (позже королю) Христиану X и принцессе Александрине. После смерти королевы Александрины в 1952 году он перешел к Фредерику IX и королеве Ингрид, которые, 15 лет спустя, передали его будущей королеве Маргрете и принцу Хенрику. Они модернизировали замок на средства, полученные в качестве подарка от жителей уже по случаю их свадьбы. С тех пор Марселисборг стал местом проведения семейных праздников, таких как Рождество и Пасха. Сейчас уже сын Маргрете кронпринц Фредерик проводит там каникулы со своей семьей. Замку предстоит масштабная реконструкция, которая начнется в конце лета 2023 года и будет длиться 10 лет. А еще профсоюзная организация “Друзья королевской конюшни” преподнесла королеве Маргрете жеребца ее любимой Кладрубской породы. Это старейшая чешская порода лошадей, названная в честь конного завода, который был основан в 1572 году. Они отличаются внушительными размерами, грациозностью, покладистым характером, способностью идти в запряжке “каретным” ходом. Но главное – они, хоть и называются серыми, являются совершенно белыми. По этой причине в 1994 году королева выбрала именно эту породу для своей конюшни.

Прогулка у замка Марселисборг: принцесса Йозефина, кронпринц Фредерик, королева Маргрете II, кронпринцесса Мэри, принц Кристиан, принц Винсент, принцесса Изабелла Норвежская королева Соня и король Харальд V, королева Дании Маргрете II и король Швеции Карл XVI Густав с женой королевой Сильвией на яхте Dannebrоg