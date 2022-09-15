Мнение: Намеки “Ланцета”

Считающийся весьма авторитетным на Западе журнал Lancet не исключил, что коронавирус может иметь искусственное происхождение и намекнул, что его могли изготовить в американских биолабораториях.

Намеки "Ланцета"

Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.

"На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением вируса, являются все еще вероятными: инфицирование при работе "в поле", инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории", — говорится в публикации. При этом авторы доклада отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследование в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями c вирусами.

"Более того, национальные институты здравоохранения препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", — пишут ученые.

Они также отмечают, что до пандемии COVID-19 не проводилось ни одного "независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших вирусов SARS. Кроме того, исследователи не получили никаких материалов из институтов, участвующих в подобных работах.

Комиссию журнала Lancet создали два года назад. Ее целью было изучение происхождения SARS-CoV-2 и выработка рекомендаций по предотвращению будущих вспышек новых инфекционных заболеваний. В июле председатель комиссии Джеффри Сакс выступил с заявлением, что коронавирус был создан искусственно и, как предполагается, с помощью американских технологий.

В российском Минобороны, в свою очередь, отмечали, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер, а к появлению коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816989229.html – цинк

В ответ на эту публикацию в американских СМИ пошла волна обвинений "Лацента" в том, что он как и ВОЗ подкуплен Китаем, который "переводит стрелки".

Проблема в том, что эти намеки “Ланцета” ложатся на почву обвинений РФ и Китая в адрес США в связи с неподконтрольными военными биолабораториями на Украине и в других странах, которые США отказываются открывать для проверок. Теперь “Ланцет” косвенно озвучил эти же обвинения, что и вызвало нервную реакцию в мейнстримовых СМИ, хотя журнал прямо не осмелился обвинить США в том, что они разрабатывали изначальный штамм коронавируса.

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