 

Россия, Китай и Туркменистан войдут в состав Совбеза обновлённой ООН, которая будет заседать в Самарканде

15.09.2022, 19:33, Разное
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Организация Объединённых Наций отныне будет собираться в Самарканде – с таким заявлением на полях форума ШОС выступили лидеры России, Китая и Туркменистана. Эти же три страны войдут в состав Совета безопасности реформированной организации.

Война в УкраинеНеобходимость реформы ООН назревала давно, прокомментировал ситуацию туркменский лидер Сердар Бердымухамедов. Причиной послужило то, что страны Запада «используют Организацию в качестве инструмента своей политики и при этом развязывают по всему миру войны, не санкционированные Совбезом», а также отказывают в визах российским и китайским дипломатам.

Реформированная ООН будет собираться на нейтральной территории, а из состава постоянных членов будут исключены страны, поддерживающие террористов. Также на правах временных членов в Совбез войдут Саудовская Аравия, Афганистан, КНДР и ЛНР.

– Пора взглянуть правде в глаза: люди, собирающиеся в Нью-Йорке – самозванцы и мошенники. Они трясут там пробирками с белым порошком, назначают каких-то негров постпредами, постоянно пытаются диктовать миру свои условия. При этом «золотой миллиард» мнит себя избранной частью человечества и не считается с интересами остального мира, не уважает право других стран на самостоятельное определение внутренней политики, выступает против норм шариата в пользу ценностей ЛГБТ и сатанизма, – сказал Сердар Бердымухамедов.

Постоянным представителем РФ при реформированной ООН станет Дмитрий Медведев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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