Сенатор Рубио – миграционная политика Белого дома убивает США

В эфире Fox News сенатор от Флориды Марко Рубио обрушился с критикой на администрацию Байдена за её неспособность справиться с кризисом на границе с Мексикой. По его словам, при попустительстве федеральных властей в США попадает огромное количество нелегалов и идёт неконтролируемый поток наркотиков, «который убивает людей и города по всей стране».

Демократы создали эту неразбериху, и теперь людям на границе приходится с ней разбираться. Поэтому, когда Техас и Аризона поделились частью этих проблем с городами-убежищами, которыми управляют демократы, они не получили радушный приём.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут назвала (губернатора Техаса. — ИноТВ) Грега Эббота «не очень праведным христианином» после того, как он отправил в её город автобусы с несколькими десятками мигрантов. Но потом она сделала разворот на 180 градусов и поступила точно так же, выслав их в пригород.

И она не единственный демократ, который меняет определение города-убежища. Мэр Вашингтона Мюриел Баузер уже объявила чрезвычайное положение из-за наплыва пары тысяч нелегалов. И теперь, следуя примеру Лайтфут, он вышвыривает мигрантов из столицы.

Похоже, эти демократы понимают то, о чём мы говорили всё это время: хаос на границе не может продолжаться. Не волнуйтесь, Белый дом держит руку на пульсе. Они знают, кого винить.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, официальный представитель Белого дома: Администрация Трампа в основном просто пыталась построить стену, неэффективную стену вдоль границы, и не смогла даже закончить её за четыре года. Мы, безусловно, делаем гораздо больше для обеспечения безопасности границы и могли бы сделать ещё больше, если бы республиканцы прекратили чинить нам препятствия.

С нами на связи сенатор от Флориды Марко Рубио. Не знаю, видите ли вы сейчас эти кадры. Надеюсь, мигранты в камуфляже спускаются не по стене Трампа. Если это она, то, возможно, её следовало бы построить футов на десять повыше.

МАРКО РУБИО, сенатор от Флориды: Я только что видел ваш клип с представителем Белого дома, которая говорила: «Ой, они даже не смогли закончить стену». Они не смогли закончить стену, потому что демократы не проголосовали за её финансирование. И они буквально не дали бы на неё ни доллара больше. Они назвали стену расистской идеей.

И, в конце концов, границу переходят не только мигранты. Большинство людей просто сдаются властям, потому что они знают, что если сдадутся, то им позволят остаться в стране, дадут разрешение на работу и скажут явиться на слушание о предоставлении убежища через пять или десять лет.

Но некоторые люди этого не делают. И именно о них стоит беспокоиться. О причинах, почему они не сдаются властям. И вы видели некоторые кадры с так называемыми беглецами. По-моему, буквально на днях беспилотник снял, как в течение часа (границу. — ИноТВ) пересекли сотни людей.

Речь идёт не только о миллионах человек, но и о наркотиках. Через границу США идёт неконтролируемый поток наркотиков, и он убивает людей и города по всей стране. И нынешняя администрация имеет наглость отправить на телевидение вице-президента, которая говорит, что граница безопасна или, по крайней мере, что они пытаются обеспечить её безопасность в определённой степени. Они не пытаются. Они активно и открыто приглашают людей приезжать сюда нелегально.

Да, действующая администрация Белого дома — лучшее, что когда-либо случалось с наркокартелями.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2022 года.