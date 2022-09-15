Мнение: Неверная оценка

Олег Аксютин, Газпром: "Переход на ВИЭ и стремление отказаться от ископаемых топлив в рамках «зелёной повестки» уходит в прошлое". Аксютин руководит департаментом Газпрома по транспортировке и подземному хранению газа. Возможно, что в этой области он достаточно компетентен. Однако в области, которую он затронул, есть некоторые сомнения.

Европа, несмотря на всё происходящее, умудрилась принять решение о выделении дополнительных 300 млрд евро на ускорение перехода к «зеленой» энергетике. 300 млрд – это три «Северных потока-2», между прочим. Газпром, конечно, вполне способен похоронить такие деньги и даже не три раза, а больше. Европа же пока демонстрирует несколько большую адекватность, хотя ошибок и просчетов у нее тоже воз и тележка.

Так или иначе, но никто от «зеленой» энергетики не отказывается и даже наоборот: готовятся к ней в ходе текущего крайне тяжелого кризиса.

Я уже много раз писал – кризис вызван критическими просчетами самого проекта перехода, когда старые мощности выводились в угоду экстремистам-зеленым в ускоренном порядке. Что и подорвало устойчивость энергосистемы. Сейчас зеленых жестко осадили, причем даже они сейчас активно пробивают идею о восстановлении «грязных» мощностей на период текущего кризиса.

Но это никак не отменяет общего решения. Если в Газпроме воспринимают происходящее как отказ от проекта «зеленой» энергетики, то стоит вспомнить, что Миллер уже хоронил сланцевую индустрию США и презрительно отзывался о возможностях СПГ-транспортировки. Оба прогноза оказались категорически неверны, а в катастрофическом положении оказался сам Газпром.

Если неверные стратегические прогнозы будут генерироваться столь же упорно и интенсивно на самом верху «народного достояния», то можно без труда оценить его собственные перспективы. Причем достаточно недалекие.

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