В 2023 году в Десеновском сдадут в эксплуатацию шесть школ и детских садов

В этом году Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) Москвы отметили 10-летие. За это время там сделано очень многое. Например, появилось немало объектов социальной инфраструктуры. С 2012 года в Новой Москве построено свыше ста школ и детских садов. Эти объекты рассчитаны в общей сложности на 43 тысячи мест.

Также в ТиНАО продолжается строительство жилых комплексов, каждый из которых сдается инвесторами с полным объемом социальной инфраструктуры. Например, в поселении Десеновское возводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. Там же развивается дорожная сеть и строится линия метро. “Конечно, должны все жилые кварталы быть обеспечены объектами соцкультбыта — детскими садами, школами. За последние годы мы здесь ввели шесть объектов образования”, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако, несмотря на то, что в Десеновском активно строятся здания для образовательных учреждений, нехватка мест в детских садах и школах сохранятся. В 2023 году здесь планируют достроить шесть таких объектов.

Недавно Собянин осмотрел строящееся в Ватутинках здание для школы с детским садом. Объект возводят в составе жилого комплекса “Кленовые аллеи”. Общеобразовательное учреждение сможет принять до одной тысячи учеников, а дошкольное отделение – до 225 детей. Комплекс станет частью школы № 1392 имени Рябинкина.

“На сегодняшний момент школа построена примерно на 70%”, – рассказал директор по строительству группы компаний “МИЦ” Роман Невзоров.

По его словам, в настоящий момент ведется и благоустройство прилегающей к зданию территории. Все работы планируют закончиться к октябрю-ноябрю. “Планируем сдать данную школу в декабре текущего года с оформлением заключения о соответствии и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”, – добавил Невзоров.

А к осени 2023-го на территории жилого комплекса “Кленовые аллеи” завершится строительство детского сада на 225 мест.

За последние 11 лет в Москве построили свыше 500 зданий образовательных учреждений, включая порядка 350 детских садов и более 150 школ. 290 объектов возвели за счет городского бюджета, а остальные – за счет инвесторов.