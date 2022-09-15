“Они патриоты и не могут допустить позора своей Родины”: Пригожин высказался о бойцах “ЧВК Вагнера”

Рассуждая об успехах “ЧВК Вагнера” на Бахмутском направлении, он предположил, что участники группы – настоящие профессионалы своего дела, которые, вероятно, прошли не один вооруженный конфликт. Также предприниматель вспомнил исторические факты, на основе которых сделал выводы о наличии у бойцов отлаженной системы управления.

“Они патриоты и не могут допустить позора своей Родины, —считает Пригожин, — Я так подозреваю, исходя из уроков прошлого, настоящего и будущего, что те самые не законченные ******** не пользуются духами Chanel и не рассекают в автомобилях из кожи Napa, а лазают по подвалам и окопам, чтобы держать ситуацию на контроле”, — цитирует бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

В ответ журналистам на вопрос о необходимости участии заключенных в специальной военной операции (СВО) Пригожин подчеркнул, что таким образом осужденные могут «с лихвой» искупить долг перед страной, чем они и пользуются.

“И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами”, — высказался он.

В заключение бизнесмен добавил, что Россия всегда была и останется под надежной защитой своей армии, и наличие в ней “зэков” тут ни при чем.