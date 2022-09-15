Мнение: Письмо: “Некрасивый конец красивой истории”

А вот типичная история онегин + рапунцель.

Если вы читали книжку “Любовь: секреты разморозки”, вы понимаете, какой тут алгоритм работает.

Книжки этой в продаже давно уже нет, но я ее собираюсь переиздать в будущем, в блоге много постов на эту тему, можно и здесь читать.

Так вот алгоритм онегин + рапунцель = журавль и цапля.

Помните эту сказку?

Сначала один приходит к другому, обычно цапля к журавлю, но бывает по разному. А другой из-за эгоцентризма предлагает что-то неудобоваримое. Подумав, журавль идет к цапле, но теперь уже она кочевряжится из-за того же эгоцентризма. Так некоторое время они бестолково ходят друг за другом. Обычно тот, чья ОЗ выше, первым закрывает дверь на засов в виду критически низкой СЗ второго к этому моменту, и тогда второй может начать азартно сливаться. Для этого нужен только один фактор: ЗВ, из которого начнет расти корона Победителя.

В этом письме мы как раз и должны рассмотреть, почему сливом косяки никак не компенсируешь, а всегда увеличишь.

И еще мы должны увидеть, как небольшая СЗ падает от векторов косяков, тогда как от собственных косяков чужая СЗ растет, и как это все происходит.

fact_melody

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо за Ваш блог!

Читаю его около двух лет, повысилось качество отношений с людьми, подтянулись ресурсы, подросло самоуважение.

Пишу это письмо в надежде на разбор. Некрасиво закончилась очень красивая романтическая история, теперь нужно сделать правильные выводы и действия, но пока эмоции и неверные настройки не позволяют. Который день подряд ощущаю сильнейшее беспокойство, мешающее нормально спать, есть, жить.

(“Сильнейшее беспокойство, мешающее жить” бывает, когда вы думаете, что можете что-то сделать, а по факту не можете и должны поменять фокус. Нужно увидеть границы возможностей, сняв корону, а затем направить фокус на что-то реальное, и беспокойство пройдет или станет намного меньше)

Мне 38 лет, никогда не была замужем, детей нет, я частный агент в недвижимости в небольшом городе, доход средний, есть своя небольшая квартира, машина, без кредитов, выгляжу хорошо, есть любимые друзья, регулярный фитнес, творческие увлечения.

Всегда была в поиске Любви и Того самого Мужчины. Было много знакомств и разных коротких историй. Проблема обычная – несовпадения. Неадекватная планка.

Продолжительные отношения тоже были, но таких, где взаимная любовь, было за всю жизнь 5, из них только две истории длились более года.

(Пять отношений, ни одного брака и нет детей. То есть личная жизнь не удалась, а автор описывает свою личную жизнь как интересную и насыщенную и сетует, что мало историй было, хотя чем меньше, тем лучше. О чем эта кривая установка говорит?)

Сейчас закончилась чуть более чем двухмесячная такая фееричная история, хотя мне казалось, что теперь я мудрее и смогу сохранить дорогое сердцу, лишь бы этот костёр разгорелся…

Л. 49 лет, был женат дважды, трое детей от разных браков, давно в разводе, были романтические и не очень истории с женщинами в течение последних нескольких лет.

Он лучший человек! Очень умный, глубокий, обаятельный, скромный при этом, все умеет делать своими руками, щедрый, романтичный, чувственный, искренний и как я сейчас понимаю – влюбчивый. О детях своих заботится, содержит их, оставил жильё. Очень хороший сын, благодарный. И прекрасный друг своих друзей со студенчества. Он востребованный высокооплачиваемый специалист в сфере IT. Долгие годы успешно работал в крупнейшей корпорации, которая прекратила теперь свою деятельность в нашей стране. Работу свою любит. Дорогие хобби. Живёт в Москве. Хорошая машина. Живет в квартире родителей, которые живут в другом далеком городе и изредка приезжают туда посидеть с внуками. Насколько я могу судить по его тратам в путешествиях, фотографиям и рассказам о жизни – его доход в несколько раз выше моего. После завершения работы он несколько месяцев взял себе на путешествия до момента поиска новой работы.

Так мы и познакомились – на сайте поиска попутчиков. Я написала ему по весне и только спустя несколько месяцев он предложил составить ему компанию в ближайшем путешествии. Все произошло очень внезапно и спонтанно. Неделей раньше я бы точно не смогла поехать, а тут все совпало. И сложилось совершенно волшебно.

Начало общения не было романтичным, мы говорили на отвлеченные темы, он рассказывал обо всем на свете, и было так здорово ехать с ним на край света, обычно быстро устаю от многочасового общения, а здесь мы круглосуточно были вместе и было хорошо.

(Знакомство сомнительное. Любой найденный найденный на таком сайте мужчина сразу в курсе, что автор ездит с разными незнакомыми мужчинами в дальние поездки)

Сам контекст был очень романтичным – недельная поездка на север страны вдвоём по бездорожью, красивейшая природа, полярная ночь, палатки, глэмпинги. Очень гармонично все у нас складывалось. При этом полная физическая дистанция – спим в разных палатках/на разных кроватях, ни разу друг к другу не прикоснулись. И в моей голове ещё нет романических мыслей, только благодарность этому чудесному человеку. И полная уверенность, что я для него непривлекательна как женщина.

Однажды я включила музыку, записанную дома на флешку. Мы оба в какой-то момент начали подпевать. Это было красиво.

(Автор оценивает красоту как Училка. В чем ее Училка, поясните. Как выглядела бы оценка без Училки)

Его забота приобретала все более романтическую окраску, он был в восторге от моего восторга, а я все время счастливо улыбалась. Находясь одна в палатке по ночам, стала замечать в себе огорчение от того, что он не стремится ко мне притронуться и я его не привлекаю физически, ощутила свою симпатию к этому чудесному мужчине.

(Здесь автор залезает в голову мужчине и оценивает его эмоции по высшему разряду: “был в восторге”. Учтите, что все эти оценки автор дает не тогда, а сейчас. На что это влияет?)

А потом мы стали включать друг другу любимые песни и подпевать и это был такой диалог, неочевидный, но очень волнующий, романтичный очень. Я как будто бы просто подпеваю, но в то же время – это откровенное послание. И он – так же. Что-то важное добавилось в наше общение, как будто совпали тонкие настройки души – мы оба знаем и любим так много одних и тех же не самых популярных песен. А потом глубокой ночью в съёмной квартире после этого диалога я услышала женский голос – это он продолжительно говорил с кем-то по громкой связи, я не слышала содержание, но очевидно в 3 часа ночи не разговаривают с чужими людьми или родственниками. И мне было так горько.

А потом мы оказались в северной столице и пошли там гулять тёплой ночью и в эту прогулка я влюбилась в него совершенно, он просто был рядом, я просто кайфовала от обстановки, от уличной музыки, от вкусной еды, от чудесной поездки, и очень хотелось взять его за руку, но память о его ночном телефонном разговоре стопорила.

На следующий день он отвёз меня на вокзал, так было решено заранее – я возвращаюсь к себе на поезде, а у него есть дела в Петербурге и несколькими днями позже он завезёт мне вещи на пути домой.

Я перевела ему сумму за путешествие, которую посчитала справедливой, потому что он нигде не позволял мне платить, я рассчитывала что будет предъявлен чек по окончанию поездки, но на вопрос о деньгах при прощании он ответил, что я абсолютно ничего ему не должна. Через пару дней он спросил как я доехала и написал что огорчён моим переводом, и что скучает по мне. А я ответила, что скучаю очень и совсем не хотела его огорчать. Он сказал, что я не дала ему шанса, но все можно обсудить и обо всем договориться при желании.

Приехал с огромным букетом, счастливый, я тоже готовилась, сделала вкусные полезные конфеты, купила праздничных продуктов, привела себя в лучший вид. Встреча была очень тёплой и волнительной, уютные объятия, и рук уже не разнимали, поехали в ресторан, ужинали, говорили о нас, я после этого разговора влюбилась ещё больше, не знаю – может ли быть человек более романтичным в общении и более благородным, была восхищена его поведением и словами.

(Откуда-то автор решила, что мужчина был счастлив, а не просто доволен, например. Заметьте, она все время преувеличивает его симпатию и свою СЗ. Именно из-за этого начинаются ярусы у рапунцелей. Картинка в голове, где поклонник ее обожает, не совпадает с реальной картиной, и чтобы закрыть разницу начинает расти либо корона, либо ЗВ, либо то и другое)

Он остался у меня на несколько дней, полных нежности и счастья, потом уехал домой, потому что у каждого были дела, а потом я должна была уехать далеко на 2 недели, а он вызвался меня отвезти и по пути погулять по северной столице и ещё где-нибудь, были взаимно очень тёплые сообщения и звонки. Я за три дня соскучилась по нему безумно. Он написал мне бумажное письмо, любовное, очень трогательное, вручил при встрече, когда приехал и последующие три дня пути к месту назначения стали эталонными в моем представлении о взаимной любви.

Хотела его безумно даже от простого прикосновения руки к руке, его реакции были такими же острыми. Я не помню в себе такой нежности раньше к кому бы то ни было.

Оказалось, что действительно была женщина (как он выразился что-то вроде «честный компромиссный вариант»), но теперь ее нет, потому что есть я.

Как мне было с ним хорошо и я видела как счастлив он!

Пришло время вынужденно проститься на 2 долгие недели. Эта моя поездка была запланирована задолго до него и у меня были деловые обязательства, его присутствие там было неуместным.

Мы обменивались фотографиями и романтичными сообщениями, созванивались.

Однако там, где я находилась, случились 2 знакомства с очень привлекательными мужчинами, ну то есть сначала во время вечерней прогулки подошёл один, во время другой – второй, я просто общалась без флирта, но вопросы у меня к себе возникли – какого черта, ты ведь влюблена?! надо отметить, что в возлюбленном мне сильно нравилось все, кроме внешности, которую я воспринимала спокойно, то есть он симпатичный, но восторга я не испытывала, искренне надеясь полюбить со временем его целиком, зная что такое со мной бывает, потому что важнее – какой человек.

А тут эти два человека в короткий промежуток времени, оба сильно в моем вкусе, что не так часто случается…

Было ощущение что это тест, который я заваливаю. Противно от этого своего внутреннего предательства.

Каждый знал о том, что я влюблена, один даже видел как мы с любимым трогательно прощались.

Было приятельское ни к чему не обязывающее общение. Но во мне поселилась мысль что я никогда не смогу так сильно его любить как могла бы…

(У нее фокус постоянно на себе, она замеряет свою температуру, горит-не горит, потому что в это время начинает расти ЗВ. Кто опишет этот механизм?)

Я вернулась домой, сделала накопившиеся дела, и полетела к любимому в следующее наше путешествие, запланированное, это было его желание и предложение, перед новой работой поехать со мной, я конечно с огромной радостью приняла его, он уже ждал меня там, заранее выехал туда на авто за тысячи километров.

Встреча была очень долгожданной и радостной, но заметила что мой восторг уменьшился.

Я как будто стала внимательно разглядывать его внешность и оставалась неудовлетворённой, не ощущая в себе на это права, виноватой себя чувствовала, не имеющей права принимать его такое трогательное отношение.

Ничего об этом не говорила ему конечно. Но динамика моих чувств наметилась неутешительная. Так мне казалось и ощущалось. Хотя мы между прочим и говорили с ним о том, как будем жить по возвращении, может на два города, может в каком-то из двух, но вместе.

(ЗВ еще подрос, а как вы знаете, ЗВ, особенно пышный, это подготовка к бурному росту короны Победителя)

Путешествие было очень красивым, впечатляющим, нам было комфортно друг с другом, но проблема с непринятием внешности внутри меня периодически обострялась.

(У нее постоянно фокус на себе, она все время в себе копается. А как вы знаете, фокус на себе приводит к фрустрациям. Почему это происходит?)

Я думаю он это замечал, но не подавал виду, он очень чуткий.

Он показал мне самые красивые места той красивейшей в нашей стране местности. Длилось путешествие чуть более трёх недель с обратной дорогой домой.

В один из последних дней у нас впервые за время знакомства возникли разногласия по поводу жилья, в котором нужно ночевать, ему было важен комфорт и не важен антураж, мне же важно все, я в стандартных российских унылых квартирах чувствую себя очень грустно и давно живу иначе, хотя и выросла в ещё более унылых помещениях, может быть поэтому мне так важно туда не погружаться… (при этом я радостно воспринимала и даже инициировала наши ночевки в прицепе, который не комфортабельный автодом, а всего лишь твёрдая кровать в нагреваемой печкой коробочке), но нормальных квартир быстро мы не нашли, а унылую мне не хотелось, он снял в итоге какую-то средней унылости, это решение было разумным, но мне стало грустно и я не могла это скрыть, потом он стал рассказывать мне что сам живет в похожей квартире, а я ведь дома у него не была ещё.

(Здесь ей остро не хватает его вложений, ей хочется, чтобы он снял хорошую квартиру, а он не прочь сэкономить. Каким образом ее чувство вины, о котором она заявила выше, превращается в претензии и досаду? Каким образом ее недорефлексия его значимости и ощущение себя плюсом заставляют ее косячить?)

Именно тут у меня случился приступ «заклинивания» шеи (когда какой-то пучок мышц спазмируется на неделю примерно и ограничивает подвижность), которые очень изредка бывают, наверное это нервное. И погода испортилась, а мы всю дорогу шутили про нашу общую хорошую карму, благодаря которой нам везёт с погодой. В общем я не смогла нормально спать из-за шеи, восприняла все происходящее как «поворот не туда», думаю была не адекватна изначально в тот день, измотана этой фоновой болью и мы уже 3 недели круглосуточно были вместе, и когда мы приехали в квартиру, где он живет, (она не была прям унылой, нормальная квартира), мне окончательно стало грустно, когда я узнала что это квартира мамы, и все здесь по ее вкусу, а значит неизменно.

(Не последнюю роль тут сыграла ее шея. Перекошенная и ноющая женщина – не самый приятный спутник. СЗ автора и так была совсем небольшой, мужчина просто хотел отвлечься после увольнения и отправиться в путешествие, а здесь стала еще меньше. Автор же вообразила его влюбленность, нафантазировала свой плюс и стала хозяйничать в его квартире, представляя там свой уголок. Мужчина испугался претензий и дал понять, что квартира мамы и хозяйничать там не получится. То есть шея + паровоз подвели автора. Как она могла этого избежать?)

Как ни стыдно сейчас, но я стала позволять себе высказывания в духе – как ты живёшь, тут же как в мавзолее… он говорил, что привык и ему комфортно, и утром я сказала что так жить не смогу – ни приезжать иногда, ни жить тут, а в моей квартире мы тоже жить постоянно не сможем, потому что мне нужно своё личное пространство. И что я вижу в этом непримиримые противоречия и наверно ничего не получится, потому что это будет не моя жизнь.

Он вначале говорил «мы что-нибудь придумаем», но я настаивала, что это неразрешимо, потому что у меня нет столько времени, при этом понимая глубоко внутри, что дело не только в квартире и эта история обречена.

Он повёз меня домой, как и было запланировано, я должна была вернуться по делам к конкретной дате.

Уже в машине стало ясно, что все бесповоротно сломалось и это сделала я, как будто даже желая такого результата, но тут же пришло осознание какой-то очень трагичной потери, непоправимой грубейшей ошибки, максимального проявления собственной глупости, я представила свою жизнь без него и ужаснулась, осознала, как он мне дорог и попыталась все отменить, но это оказалось уже невозможным, пусть я это и не поняла сразу.

Брала свои слова обратно, просила простить, в общем диалог был трудный в духе «прости меня, ты мне очень дорог, я люблю тебя, я не понимала, что этот разговор все разрушит», а он отвечал, что ему не за что меня прощать и что ему всегда нравилась моя искренность, и если бы я промолчала, было бы хуже, просто мы разные люди с очень разными приоритетами и хорошо что это выяснилось сейчас, когда не так больно как позже.

Выгрузил меня с вещами, заботливо все помог занести домой.

Я умоляла его остаться хотя бы на чай, но он не остался.

Сказали друг другу «я тебя люблю».

(Автор сразу же начала просить прощения за свое недовольное поведение, но ларчик уже мужчины захлопнулся. Друзья, ее СЗ действительно была невелика, иначе бы он не обиделся так смертельно на ворчание автора. Но никогда не делайте акцент на то, что “он нашел повод”. Не дать повода для снижения СЗ очень важно. В начальной стадии все решают граммы, колебания туда-сюда при вашем нормальном поведении быстро прекратятся и начнется пусть медленный, но подъем СЗ. А вот почему автор вела себя как дура, опишите)

Он говорил в ответ на мои вопросы «мы больше не будем вместе?», что мне нужно хорошо подумать и ему нужно подумать. Что не остаётся, потому что нельзя подменять душевную близость физической, а именно так и будет. И больше никогда не увидимся – оказалось.

(У автора есть векторы косяков, но она умоляет о прощении так, будто оскорбила и унизила мужчину. Ее раскаяние из-под короны не адекватно ее маленькому косяку, а главное – в другом направлении. Направление вектора косяка: вела себя как хозяйка и взбесила мужчину. Раскаивается же она за то, что отказала мужчине якобы. Поэтому ей хочется убеждать его в том, что он ей нужен и она любит, а надо бы показать, что она скромная и милая женщина. Именно поэтому еще слив увеличивает косяк: это вектор в том же направлении как и косяк. Чем больше автор напирает, тем более очевидно мужчине, что она присвоила его и вцепилась. Как выглядела бы ее компенсация на практике?)

Я написала ему на следующий день два сообщения с большим интервалом, одно короткое вроде «здравствуй, милый, мне очень стыдно за вчерашние слова и поведение, прости меня, если это возможно. Я тебя люблю и хочу быть с тобой в любой квартире, даже в прицепе».

А вечером перед сном вспомнила все прекрасное и написала ему, получился длинный список коротких воспоминаний на тему «как ты мило сделал то и это, очень тебе благодарна, с резюме «ты лучший мужчина», получилось видимо содержимое шкатулочки, с фокусом на моем удовольствии и благодарности, глупо в общем.

А на следующий день подарила ему дорогой для меня подарок, дистанционно, услугу-впечатление, точнее сертификат на неё, он упоминал в путешествии, что хотел бы это попробовать.

Но ни на одно из этих трёх сообщений, включая сертификат, не ответил ни слова.

Я догадывалась, что это потому что нечего ответить и желания такого нет.

Но сумела убедить себя, что это он просто меня наказывает, воспитывает, чтобы впредь «берегов не теряла», поэтому все же решилась позвонить и поговорить.

И это была очень! плохая идея.

(Конечно плохая. Он видит настырную, отчаянно упертую бабу, которая во что бы то ни стало решила переломить его волю и добиться своего)

Он сказал, что не отвечает, потому что нечего. Я задавала вопросы, он отвечал, прибавляя почти к каждой фразе «не мучай меня».

И это длилось очень долго по моей глупости.

Я услышала, что он не хочет быть со мной, что я не нужна (в ответ на соответсвующие вопросы), потому что нет будущего, слишком разные ценности, что он ошибся, он меня придумал и любит ту, которую придумал, что он это решил окончательно и решений своих никогда! не меняет и никогда ни о чем не жалеет, я умоляла о шансе доказать свою любовь, говорила о том, что хочу быть и стану лучше рядом с ним, потом уже молила о встрече, чтобы убедиться – «вот вижу теперь, что не любишь, что не нужна». Я никак не могла поверить своим ушам, ведь ещё два дня назад видела его счастливым от моего простого прикосновения.

Даже спросила ужасное «а что если окажется что я беременна – это что-то изменит?», ответ был честным и максимально болезненным для меня «это будет очень плохо, это изменит твою жизнь и как-то мою, но я не смогу быть с тобой». В общем это было ужасно. И я себя этим расшатала ещё больше. И «вишенкой на торте» стали его слова о том, что он не примет мой подарок, потому что мы теперь не в тех отношениях и принять его нет возможности.

Теперь я в ужасе от того, как молниеносно смогла все испортить, даже если поверить, что действительно хотела расстаться с ним – точно не так, не с таким послевкусием.

(Она в ужасе от того, что ворчала, но почему-то не в ужасе от своего слива со свистом. Как думаете почему?)

И чувствую, что ни одного хода у меня не осталось.

И что я надолго испортила себе ситуацию в поле при своих ещё тикающих часиках.

И знаю, что должна снять корону, снизить планку и выбирать из тех, кому нравлюсь, прилежно заниматься ресурсами.

Но не понимаю, как мне избавиться от разрушающего осознания, что я ужасный и глупый человек. А впрочем, это ведь соответсвует действительности и я просто хочу закрыть на это глаза, притвориться другим человеком? Вот эти мысли парализуют и обессиливают.

(И вот теперь расскажите, на чем держится корона Победителя. Здесь она во всей красе. Вспомните, как Рапунцель в фотосериале “Разморозка” гонялась сначала за Онегиным, потом за Печориным, потом за Казановой, потом за Сережей, а Рапунцель 2 за Юрой. На чем держалась их корона Победителя? На том же самом примерно и у автора)

И может все же есть хоть малейшая возможность вернуть так глупо разрушенные отношения?

(Видите, она ищет способ сделать из своего паровоза бронепоезд и продолжить атаковать)

Благодарю Вас за всё!