Тупой боб займет первые позиции в списках самых модных стрижек осени: особенности прически холодного сезона

Стрижка боб не выходит из моды вот уже несколько десятков лет. Существует множество популярных видов этой прически. Очень стильно могут смотреться бокс-боб, блогер-боб, боб под мальчика и т. д. Но наиболее модным вариантом стрижки осенью 2022 года стал тупой боб.

Что за стрижка

Тупой боб в начале холодного сезона нынешнего года можно видеть буквально повсюду. Эту стрижку выбирают знаменитые актеры, певцы, музыканты, модели. Свою популярность тупой боб начал завоевывать уже с начала этого года. И на настоящий момент он считается самой шикарной и трендовой прической. Тем, кто предпочитает волосы средней длины такой боб подойдет просто идеально.

Основной особенностью тупого боба считается наличие ультрапрямых линий без слоев. Такая форма придает волосам естественный и максимально здоровый вид. Также эта суперсовременная прическа подчеркивает естественную красоту лица и идеально обрамляет его.

К плюсам тупого боба относят и то, что эта стрижка отлично подходит для волос любой текстуры и типа. Цвет волос для тупого боба также не имеет особого значения. Он может быть абсолютно любым.

Каштановый тупой боб с челкой

Тупой боб, как и любой другой, обычно стрижется без челки. Однако вариант с челкой в нынешнем сезоне также имеет право на существование. В особенности модным в этом году будет боб с челкой-занавеской. Очень красиво такая прическа будет смотреться на каштановых волосах.

Темный боб

Темный боб также в моде в этом году. Его можно сочетать с татуировками, темным макияжем, темными ногтями, рубахами. Лучше всего такой тупой боб подойдет девушкам со смуглой кожей и карими глазами.

Светлый боб с прямым пробором по центру

Для блондинок с густыми волосами такой боб может стать просто идеальным выбором. Считается, что для квадратных и круглых лиц больше всего подходит тупой боб до подбородка. Обладательницы овальных лиц могут выбирать любую длину.

Боб с мелированием

Тупой боб с мелированием — также отличный вариант на осень 2022 года. В особенности стильно эта прическа будет смотреться при выборе карамельного и белого цветов.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Короткий темный боб

Короткий тупой боб в этом сезоне станет самым модным вариантом прически. В особенности хорошо такая стрижка подойдет для обладательниц густых волос. Короткий боб может быть как светлым, так и темным.

Платиновый и пепельный блонд

Тупой блонд платинового или пепельного цвета в этом году также будет в большой моде. Если темный вариант больше подходит для прямых волос, то светлый можно выбрать и обладательницам легких локонов.

Скромный шоколадный боб с прямым пробором

Этот вариант прически подойдет тем девушкам, которые предпочитают скромные образы и не любят слишком сильно выделяться из толпы. Такой боб будет выглядеть элегантно и при этом очень стильно. Шоколадный боб отлично подойдет как брюнеткам с карими глазами, так и блондинкам с голубыми.

Пикси тупой боб

Такой тупой боб стоит выбрать тем, кто любит смелый стиль в прическе и одежде. Пикси боб — прическа не только яркая и броская, но и очень удобная в уходе.

При желании волосы в этой стрижке можно оставлять прямыми или укладывать волнами. Пикси боб отлично подойдет как для темных волос, так и для светлых или мелирования.