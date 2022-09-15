Пригожин прокомментировал отправку заключенных для участия в спецоперации на Украине

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал сообщение об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине, комментарий приводит официальная страница компании в «ВКонтакте».

Пригожин заявил, что на месте заключенного мечтал бы оказаться в рядах военнослужащих России, имея возможность искупить долг перед Родиной.

«И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», – цитирует пост со словами Пригожина издание Lenta.ru.

Также он отметил, что Россия всегда была и будет под защитой армии страны. Ранее в «Конкорде» заявили, что на одном из видео, на котором идет вербовка заключенных для участия в спецоперации, мужчина «чудовищно похож» на Пригожина.

«Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».

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