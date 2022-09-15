 

Пригожин прокомментировал отправку заключенных для участия в спецоперации на Украине

15.09.2022, 18:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал сообщение об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине, комментарий приводит официальная страница компании в «ВКонтакте».

Пригожин заявил, что на месте заключенного мечтал бы оказаться в рядах военнослужащих России, имея возможность искупить долг перед Родиной.

«И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», – цитирует пост со словами Пригожина издание Lenta.ru.

Также он отметил, что Россия всегда была и будет под защитой армии страны. Ранее в «Конкорде» заявили, что на одном из видео, на котором идет вербовка заключенных для участия в спецоперации, мужчина «чудовищно похож» на Пригожина.

«Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.20 / Британские ученые сказали, почему вакцина не станет панацеей от коронавируса

13.09.20 / Медведев поздравил «Единую Россию» с успешным выступлением на выборах

04.09.20 / Украинская община отправила Зеленскому журнал о хорошей жизни украинцев в Крыму

04.11.20 / В КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей

05.02.21 / Сделку по приобретению Arm за 40 млрд долларов проверят контролирующие органы

07.12.21 / Вожатую детского лагеря осудили за убийство коллеги в Подмосковье

31.10.21 / “Укрзалізниця” открыла еще один пункт вакцинации от коронавируса на вокзале

16.11.21 / “Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

25.08.22 / Стоимость газа в Азии выросла вслед за ценами в Европе

12.10.21 / “В больнице под кислородом не лежу”. Врио главы Харьковской ОГА Скакун заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика