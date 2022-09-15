 

США ввели санкции против Кадырова и детского омбудсмена

15.09.2022, 18:39, Новости дня
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Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против главы Чечни главы Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщило министерство финансов США.

В связи с событиями в Украине вошли Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют «женами» Кадырова, передает РИА «Новости».

«Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние», – сообщили в минфине США. По данным американского ведомства, оно включает дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.

Также санкции введены против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Минфин США также включил в санкционный список помощника президента РФ Максима Орешкина.

Отмечается, что гражданам США запрещено взаимодействие с указанными лицами, их имущество и активы на территории США заблокированы.

Ранее страны Балтии подготовили для Еврокомиссии конкретные предложения по восьмому пакету антироссийских санкций. Они касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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