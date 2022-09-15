 

Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»

15.09.2022, 18:39, Новости дня
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».

В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».

Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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