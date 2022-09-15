«Убийство — мера профилактики?!»

15 сентября суд первой инстанции — и это был Верховный суд РФ — постановил прекратить деятельность сайта «Новой газеты» как СМИ. Редакция категорически несогласна с таким решением и будет его обжаловать. По ходу заседания судья не удовлетворил наши ходатайства. В зале суда выступил главный редактор газеты Дмитрий Муратов. Вот как прошло заседание.

Выступление Дмитрия Муратова.

Я хочу сказать, что в уголовном процессе всегда учитывается личность подсудимого. У нас не уголовное дело, тем не менее, газета — тоже личность. Учитывать ее личность суду тоже необходимо.

Знаете, когда мы столкнулись с проблемой, например, детей со спинальной мышечной атрофией, которым необходимы самое дорогое в мире лекарство, —оно стоит 2,3 миллиона долларов для одного человека, одна инъекция, — мы собирали эти деньги, собрали деньги пятерым детям, после чего, благодаря этим усилиям, президентом и правительством был создан фонд «Круг добра», и практически все орфанные заболевания закрывает сейчас деятельностью этого фонда.

Наши сотрудники летали в космос. Юрий Михайлович Батурин вернулся Героем Российской Федерации. Мои коллеги были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Юрий Щекочихин. Анна Политковская. Настя Бабурова, адвокат Стас Маркелов. Наташа Эстемирова. Игорь Домников. Они погибли, защищая право людей ЗНАТЬ. Когда в безнадежной ситуации оказались многие наши военнослужащие во время Первой Чеченской войны, наш военный обозреватель майор Измайлов, Юрий Щекочихин спасли 147 человек, освободили из плена, не создав рынка невольничества, не оперируя деньгами.

Я не согласен с тем, что вы (обращаясь к представителю Роскомнадзора — Ред.) сказали о том, что это профилактическая процедура. Это — убийство. Вот что вы профилактируете тем, что уничтожаете издание? Которому в следующем году могло исполниться 30 лет.

К вопросу об аккуратности и соразмерности — то, о чем говорит Конституционный суд и решение Пленума Верховного суда Российской Федерации, — здесь ими и не пахнет. Вы могли нам вручить штраф, мы бы его оплатили, одно из нарушений мы бы точно признали. Оно носит технический характер, мы до этого эту организацию много раз маркировали. Но очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. Она всегда существует в нашей профессии, она существует в профессии корректора, она входит в перечень заболеваний. Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету? <…>

Прекрасно знает РКН: 28 марта, когда были введены ряд серьезных цензурных ограничений в связи с проведением специальной операции, мы объявили, что мы приостанавливаем работу газеты, поскольку в таких условиях получать информацию из одного источника невозможно. Мы, таким образом, были бы для нашего читателя недобросовестным сервисом.

И мы приостановили до окончания СВО деятельность. Нет, РКН этого мало, они хотят еще контрольный выстрел в голову сделать. И сделали. «Профилактировали» нас тем, что закрыли. Поразительная, конечно, история! Она нуждается в хороших перьях.

Я хотел бы еще добавить, что вы лишаете сотню людей работы, рабочих мест. Вы лишаете читателей, которых у нас в марте было 27 млн человек, понимаете, вы лишаете их права на информацию? И это у вас называется «профилактика».

Ну да, хорошо. Я буду теперь знать, что такое профилактика.

Спасибо, Ваша честь.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

—