Королева Летиция повторила образ 16-летней дочери накануне своего юбилея

Накануне королева Испании посетила церемонию открытия Университетской больницы Гвадалахары в Испании вместе со своим супругом, королем Филиппом VI. Летиция, которая славится своим чувством стиля, на этот раз появилась на мероприятии в воздушном образе из рубашки с рюшами & Other Stories и белоснежных струящихся брюк.

Наблюдательные поклонники заметили, что ту же самую рубашку в комплекте со светло-розовыми джинсами первой надевала дочь Летиции, 16-летняя принцесса Леонор, когда в апреле приняла участие в мадридской “Конференции по делам молодежи и кибербезопасности”. Единственным отличием образов матери и дочери стала обувь: если принцесса дополнила образ белыми кедами, то королева подобрала к полностью белому ансамблю контрастные синие босоножки на каблуке.

Сегодня же Летиция празднует юбилей – Ее Величеству исполнилось 50 лет. Пока что не поступала информация о том, как именинница проведет свой день рождения, но, учитывая любовь подданных к своей королеве, празднование должно пройти масштабно.

Напомним, что для испанцев Летиция — настоящая икона стиля. Она любит экспериментировать с образами. Например, носит эспадрильи на танкетке абсолютно везде. Так, летом она посетила торжественный прием во дворце Маривент на Майорке в свежем и ярком образе, в котором можно было бы смело появиться и на коктейльной вечеринке. А в начале августа она вместе с семьей вышла на прогулку в шортах, нарушив тем самым королевский дресс-код.

Принцесса Леонор этой осенью возвращается в Уэльс, где продолжит обучение в Атлантическом колледже UWC в долине Гламорган. Для девушки этого учебный год станет последним перед поступлением в университет. Лето она провела на Майорке вместе с королевской семьей.