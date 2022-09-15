Почти Мэри Поппинс: Том Круз эффектно появился перед супружеской парой во время их прогулки с собакой

На днях простые британцы Адам Уилер и Люси Хинч из графства Дарем выгуливали своего сибирского хаски на природе в горах Озерного края, Великобритания, когда встретили на склоне не кого иного, как 58-летнюю суперзвезду блокбастеров Тома Круза. Впрочем, в отличие от Адама и Люси, Круз приехал не просто подышать свежим воздухом, а отснять опасный прыжок с водопада на параплане для нового фильма “Миссия невыполнима”. По словам очевидцев, актер был приветлив и дружелюбен и любезно согласился сделать фото с ошарашенными поклонниками.

Он был милым, вежливым и очень скромным. Том Круз извинился за шум вертолетов и спросил, все ли у нас в порядке. Он следил за тем, чтобы все, кто хотел, сфотографировались с ним. А потом он просто улетел на параплане, – рассказала пара изданию Daily Mail.

Отметим, что большинство трюков для своих фильмов Круз выполняет самостоятельно. Так, для съемок в первом “Топ Гане” 1986 года актер научился профессионально управлять воздушным транспортом, и на премьеру продолжения блокбастера “Топ Ган: Мэверик” в этом году прилетел на вертолете, чем изрядно обескуражил всех присутствовавших. А в 2021-м актер и вовсе выступил настоящим героем и совершил экстренную посадку на территории частного дома в Уорикшире. В качестве компенсации за доставленные неудобства Круз прокатил на вертолете детей хозяйки коттеджа.

Премьера новой части “Миссия невыполнима” запланирована на 7 июля 2023 года. Помимо Круза в фильме сыграют Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Кэри Элвис.