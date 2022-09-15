 

Почти Мэри Поппинс: Том Круз эффектно появился перед супружеской парой во время их прогулки с собакой

15.09.2022, 18:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях простые британцы Адам Уилер и Люси Хинч из графства Дарем выгуливали своего сибирского хаски на природе в горах Озерного края, Великобритания, когда встретили на склоне не кого иного, как 58-летнюю суперзвезду блокбастеров Тома Круза. Впрочем, в отличие от Адама и Люси, Круз приехал не просто подышать свежим воздухом, а отснять опасный прыжок с водопада на параплане для нового фильма “Миссия невыполнима”. По словам очевидцев, актер был приветлив и дружелюбен и любезно согласился сделать фото с ошарашенными поклонниками. 

Он был милым, вежливым и очень скромным. Том Круз извинился за шум вертолетов и спросил, все ли у нас в порядке. Он следил за тем, чтобы все, кто хотел, сфотографировались с ним. А потом он просто улетел на параплане, – рассказала пара изданию Daily Mail.

Отметим, что большинство трюков для своих фильмов Круз выполняет самостоятельно. Так, для съемок в первом “Топ Гане” 1986 года актер научился профессионально управлять воздушным транспортом, и на премьеру продолжения блокбастера “Топ Ган: Мэверик” в этом году прилетел на вертолете, чем изрядно обескуражил всех присутствовавших. А в 2021-м актер и вовсе выступил настоящим героем и совершил экстренную посадку на территории частного дома в Уорикшире. В качестве компенсации за доставленные неудобства Круз прокатил на вертолете детей хозяйки коттеджа.

Премьера новой части “Миссия невыполнима” запланирована на 7 июля 2023 года. Помимо Круза в фильме сыграют Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Кэри Элвис.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Над историей посмейтесь, да на белок не надейтесь!

10.02.22 / Исправляем нравы. Дорого

25.11.21 / Росгосцирк отметит 100-летний юбилей Юрия Никулина фестивалем клоунов

14.10.21 / Разрушит вашу ногтевую пластину: эксперты опровергли 3 мифа о гибридном маникюре

25.03.22 / Проверенный кадр

21.01.22 / Мутировавшие гены связали с потерей обоняния и вкуса при COVID-19

08.09.20 / Обнаружено удивительное свойство грибов

08.02.22 / Волочкову заподозрили в романе со стилистом

10.12.21 / В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

29.11.21 / Мнение: Мама Тёмы ЖЖОТ напалмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика