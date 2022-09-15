Мнение: Ладанка?

Верховный суд по требованию Роскомнадзора принял решение о ликвидации сайта «Новой газеты» как СМИ. Ходатайства редакции не были удовлетворены по ходу заседания. А попытки редакции «Новой газеты» опротестовать претензии РКН с весны лежат без движения. Вот как прошло заседание.

Почему ОНИ делают это? Хотят выдавить сотрудников «Новой» из России? В подполье? Или для НИХ «Новая газета» – это что-то типа ладанки для чёрта?

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