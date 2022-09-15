 

Мнение: Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте

15.09.2022, 18:15, Разное
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Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте

Пригожин прокомментировал нашумевшее видео из мордовской колонии, где "человек чудовищно похожий на Пригожина" ведет агитацию среди заключенных, предлагая вступать в ЧВК "Вагнер" и искупать свою вину перед обществом на фронте, рискуя жизнью.

Запрос от редакции радио «Комсомольская правда» и ответ:

ЗАПРОС:
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос лично к Евгению Викторовичу.
Сейчас появляется очень много информации о том, что ЧВК «Вагнер» успешно воюет на бахмутском направлении и играет одну из ключевых ролей в спецоперации.
Также многие высказывают мнение о необходимости привлекать заключенных для участия в СВО, после того, как вышел видеоматериал, в котором человек, похожий на Вас, выступает перед ними.
Мы не задаем вопрос об участии Евгения Викторовича в этом, просто хотим получить его экспертное мнение.

ОТВЕТ:
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Наконец-то я услышал мудрую и лаконичную формулировку. Как эксперт-любитель могу вам сказать свое мнение. Как мне кажется, группа неизвестных лиц, которых, естественно для нас всех, там нет, прекрасно воюет на бахмутском направлении по следующим причинам.

Первое, они патриоты и не могут допустить позора своей Родины. Второе, они – профессионалы высочайшего уровня и многие из них (как мне кажется, глядя на фотографии их воодушевленных лиц) прошли десятки войн, готовя себя к величайшему дню, когда горячо любимую Родину нужно будет защищать. Третье, как мне кажется чисто из собственных наблюдений и аналитики, у них есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные долбо*бы. Я так подозреваю, исходя из уроков прошлого, настоящего и будущего, что те самые не законченные долбо*бы не пользуются духами Chanel и не рассекают в автомобилях из кожи Nappa, а лазают по подвалам и окопам, чтобы держать ситуацию на контроле.

Переходим к следующему вопросу. Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами.
Вообще, если обобщить все ваши вопросы, то причем тут зэки, ЧВК и человек, похожий на Пригожина? Россия всегда была, есть и будет под надежной защитой российской армии».

https://t.me/militarymaps/28610 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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