Мнение: Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте

Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте

Пригожин прокомментировал нашумевшее видео из мордовской колонии, где "человек чудовищно похожий на Пригожина" ведет агитацию среди заключенных, предлагая вступать в ЧВК "Вагнер" и искупать свою вину перед обществом на фронте, рискуя жизнью.

Запрос от редакции радио «Комсомольская правда» и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте, коллеги!

Вопрос лично к Евгению Викторовичу.

Сейчас появляется очень много информации о том, что ЧВК «Вагнер» успешно воюет на бахмутском направлении и играет одну из ключевых ролей в спецоперации.

Также многие высказывают мнение о необходимости привлекать заключенных для участия в СВО, после того, как вышел видеоматериал, в котором человек, похожий на Вас, выступает перед ними.

Мы не задаем вопрос об участии Евгения Викторовича в этом, просто хотим получить его экспертное мнение.

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Наконец-то я услышал мудрую и лаконичную формулировку. Как эксперт-любитель могу вам сказать свое мнение. Как мне кажется, группа неизвестных лиц, которых, естественно для нас всех, там нет, прекрасно воюет на бахмутском направлении по следующим причинам.

Первое, они патриоты и не могут допустить позора своей Родины. Второе, они – профессионалы высочайшего уровня и многие из них (как мне кажется, глядя на фотографии их воодушевленных лиц) прошли десятки войн, готовя себя к величайшему дню, когда горячо любимую Родину нужно будет защищать. Третье, как мне кажется чисто из собственных наблюдений и аналитики, у них есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные долбо*бы. Я так подозреваю, исходя из уроков прошлого, настоящего и будущего, что те самые не законченные долбо*бы не пользуются духами Chanel и не рассекают в автомобилях из кожи Nappa, а лазают по подвалам и окопам, чтобы держать ситуацию на контроле.

Переходим к следующему вопросу. Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами.

Вообще, если обобщить все ваши вопросы, то причем тут зэки, ЧВК и человек, похожий на Пригожина? Россия всегда была, есть и будет под надежной защитой российской армии».

https://t.me/militarymaps/28610 – цинк

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