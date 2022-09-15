Мнение: О провале последней надежды Путина



Фото © Kremlin.ru

Утопающий хватается и за соломинку, что не удивительно в его положении. Но что дальше?

Российский президент Владимир #Путин наконец-то смог слетать за рубеж. В Самарканд. На саммит Шанхайской организации сотрудничества, куда его не могли не пустить без огромного ущерба для имиджа этого института. Про сути, на поклон к двум реальным лидерам нынешнего мира — руководителям Китая и Индии.

На Западе относились к предстоящей встрече Владимира Путина с китайским председателем Си Цзниьпином с долей настороженности. Сам факт её, по мысли западных аналитиков, уже указывал на определённую поддержку Пекина. Но реальность превзошла ожидания…

Пусть и «в другую сторону».

Огромный стол, ещё больше, чем тот, который российский президент использует в Кремле для личных встреч. Отсутствие рукопожатий и совместных фото. Да, «протокол требует». Да «ковид не спит». Но всё же на Западе лидеры стран находят возможности даже с соблюдением «мер безопасности» показать особые отношения. Здесь этого не было сделано — см. фото.

Ну и сам формат. Владимир Путин говорил много и напыщенно, рассыпавшись в комплиментах своему китайскому визави и оседлав своего излюбленного конька — «многополярный мир». Ответ Си Цзиньпина был холоден и краток. По сути, смысл его сводился к следующему. Да, мы много общались в прошлом. Но мир меняется. Китай — «ответственная мировая держава», так что… Но я готов Вас выслушать, Владимир…

В наступившей тишине можно было услышать грохот от падения чьей-то последней надежды.

Короче, это — всё?

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