Премьер Швеции собралась в отставку после успеха на выборах крайне правых

Глава шведского правительства от социал-демократов Магдалена Андерссон объявила, что собирается подать в отставку. Причиной стала победа на парламентских выборах коалиции, в которую входят националистические силы, пишет The Guardian.



AP

Лидер правящей шведской Социал-демократической партии Магдалена Андерссон решила подать в отставку с поста премьер-министра. Причиной стала победа на недавних парламентских выборах «шаткого» правого блока, в который входят крайне правые «Шведские демократы» (ШД), пишет The Guardian.

На созванной пресс-конференции Андерссон признала поражение. Вместе с тем она указала на то, что социал-демократы, получившие более 30% голосов, остаются крупнейшей политической силой в стране, в то время как правый блок получил лишь «незначительный перевес».

Накануне в стране закончили подсчёт голосов, в том числе волеизъявление шведов, проживающих за границей. В результате коалиция, включающая ШД и три правоцентристские партии, вырвалась вперёд и получила в парламенте на три места больше, поясняет издание.

Между «Шведскими демократами» и «Умеренными», Христианско-демократической и Либеральной партиями нет официального соглашения о совместном управлении. Но умеренные члены блока уже заявили, что не будут поддерживать назначения на министерские посты крайне правых.

Тем не менее необходимо учитывать, что «Шведские демократы» получили более 20% голосов, что делает их второй по величине партией страны. Это даёт им сильную позицию для получения уступок в обмен на поддержку в парламенте, обращает внимание The Guardian.

«Теперь начинается работа над тем, чтобы снова сделать Швецию хорошей, — написал в своём блоге лидер ШД Йимми Окессон. — С нас хватит неудачной социал-демократической политики, которая вот уже восемь лет продолжает вести страну в неверном направлении. Пришло время начать восстанавливать безопасность, благосостояние и сплочённость. Пришло время поставить Швецию на первое место», — добавил он.

Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, которые заняли третье место с 19% голосов, поблагодарил избирателей за доверие. «Теперь в Швеции наступит порядок», — пообещал политик, претендующий на пост премьера.

Между тем на днях ведущий новостного канала страны показал короткое интервью с главой Шведского комитета по борьбе с антисемитизмом, который выразил обеспокоенность тем, что результаты выборов могут «вдохновить расистов». Он также напомнил о неоднозначном отношении ШД к евреям.

В ответ бывший партийный секретарь «Шведских демократов» и центральная фигура в руководстве партии Бьорн Сёдер обвинил телеканал в предвзятости и пропаганде. Он также потребовал «коренным образом реформировать» общественное вещание.

Между тем из-за незначительного большинства любое будущее правительство правой коалиции может оказаться «хрупким и уязвимым для отдельных парламентариев, голосующих по совести». В частности, депутат от Либеральной партии Ромина Пурмохтари заверила, что попытается свергнуть правительство, если в нём будут представлены «Шведские демократы».

Выйдя из числа агрессивных неонацистских групп в конце 1980-х годов, «Шведские демократы» старательно и неоднократно пытались искоренить из своих рядов расистов и экстремистов, чтобы выставить себя социально-консервативной партией, стремящейся защитить национальные традиции и культуру. Но при этом запрет на иммиграцию из неевропейских стран является центральным элементом политики организации и «ключом к её успеху на выборах», считает издание.

ШД выступает за принцип «открытой шведскости», согласно которому любой может стать шведом, если выучит язык и примет культуру. Но, судя по всему, этот подход не распространяется на мусульман, говорят исследователи.

Швеция стала одной из самых этнически разнообразных стран Европы с 1990-х годов, когда сюда впервые началась крупномасштабная иммиграция, которая резко ускорилась после краха «арабской весны». В течение многих лет ШД оставалась единственной партией, выступающей против наплыва беженцев, с которым партия связывает рост преступности и бандитизма.

«Это исторический момент, закончилась целая эпоха, — считает профессор политологии Гётеборгского университета Йонас Хиннфорс. — Мы ещё не знаем масштабов грядущих изменений, но за последние 50 или 60 лет наблюдается устойчивое развитие в сторону широких социальных либеральных ценностей, индивидуальных свобод и прав меньшинств, в которые внесли свой вклад как левые, так и правые».

«Что бы ни случилось сейчас, в зависимости от того, насколько ШД сможет оказывать влияние, этому развитию, вероятно, наступил конец. И мы увидим сворачивание некоторых вещей, которые мы считали само собой разумеющимися», — рассуждает учёный.

Он полагает, что новое правительство изменит подход к СМИ и увеличит траты на правоохранительные органы. При этом верность шведским ценностям, определённая властями, будет иметь центральное значение и проникнет в школьные и университетские курсы, библиотеки, культуру и государственную службу. «Направление ясно», — уверен Хиннфорс.