 

В ВОЗ заявили о приближающемся конце пандемии

15.09.2022, 17:54, Разное
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Пандемия COVID-19 ещё не завершилась, но её конец в зоне видимости, — об этом, как пишет Canal 26, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также отметил, что мир ещё никогда не был в более удачном положении для того, чтобы покончить с пандемией.

Переходим к сфере здравоохранения, поскольку в последние часы прозвучали заявления главных представителей ВОЗ — Всемирной организации здравоохранения. Они заявили о том, что пандемия COVID-19 близка к завершению.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что финал пандемии COVID-19 уже в зоне видимости и что мир никогда ещё не был в более удачном положении для того, чтобы покончить с этой болезнью.

Напомним, это заболевание с конца 2019 года унесло жизни более 6 миллионов человек. На прошлой неделе количество смертей COVID-19 за недельный период упало до самой низкой отметки с марта 2020 года.

«Никогда мы не были в более удачном положении для того, чтобы покончить с пандемией. Она ещё не завершилась, но её завершение уже в зоне видимости», — с таким заявлением выступил Тедрос на пресс-конференции в штаб-квартире организации в швейцарской Женеве.

«Тот, кто бежит марафон, не останавливается, увидев финишную черту, а бежит ещё быстрее изо всех оставшихся у него сил. И мы тоже (должны так поступить. — ИноТВ), — подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения. — Мы все видим финишную черту, и мы вот-вот победим. Но сейчас худший момент для прекращения бега».

Дата публикации 14 сентября 2022 года.


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