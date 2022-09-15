 

На Russpass появились маршруты к фестивалю искусств в Парке Горького

15.09.2022, 17:35, Разное
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Первый маршрут познакомит экскурсантов со столичными местами, названными в честь Максима Горького. Путешествие начнется на Тверской улице. В советское время она называлась именем писателя.

Затем маршрут поведет экскурсанта до Литературного института имени Горького. После этого можно дойти до Института мировой литературы, также названного в честь литератора.

Второй маршрут познакомит с местами, где проживали персонажи писателя, и со зданиями, которые он посещал. Экскурсия начинается на Хитровской площади, где до начала XX века располагались ночлежки для бедных, трактиры и знаменитый рынок.

Третий маршрут расскажет интересные факты из биографии писателя. Путешествие начнется от площади Тверская Застава, следующей точкой станет главный дом усадьбы Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, где Горький провел последние годы жизни.

Фестиваль “Горький в Парке Горького” пройдет с 16 по 18 сентября. Для гостей подготовили более 70 мероприятий – концерты, выставки, лекции и многое другое.

Russpass – это цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Теперь не нужно тратить время на поиск информации на сайтах в интернете и обращаться в агентства. На Russpass путешественники найдут готовые туры или смогут составить собственный маршрут по интересным и красивым местам России.

К партнерской программе сервиса присоединилась тысяча организаций из регионов. Среди них – экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие. Russpass дает малому и среднему предпринимательству в сфере туризма дополнительную рекламу и позволяет увеличить количество посетителей.


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