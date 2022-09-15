В Приморье разоблачили банду скульпторов, тайно переделывавшую памятники Ленину

В Приморье правоохранительные органы раскрыли банду скульпторов, которые свыше 15 лет занимались переделкой памятников Владимиру Ильичу Ленину в монументы, посвящённые другим историческим личностям.

От рук вандалов пострадали в общей сложности два десятка монументов.

Злоумышленников объединяла идея о том, что широко растиражированные памятники Ленину не несут художественной ценности, в то время как в истории страны есть немало других примечательных личностей, заслуживших увековечения.

Как стало известно следствию, преступники переделывали памятники под покровом ночи, перед этим проводя многочисленные тренировки. Менялась и табличка. У местных жителей перемены обычно не вызывали удивления – большинство из них не интересовались, кому установлен памятник, а те, кто начинал испытывать подозрения, обычно списывали это на проблемы с памятью из-за возраста и злоупотребления спиртными напитками.

В результате немало Ильичей в регионе превратились в Ломоносовых, Менделеевых, а также абстрактных дворников, шахтёров и лесозаготовщиков. Одного из каменных Лениных даже превратили в памятник рыбе иваси, которую добывают приморские рыбаки.

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