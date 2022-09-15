Идеальный способ сохранить летний образ в прохладные месяцы: модная техника окрашивания сомбре

Наверняка вы знакомы с техникой омбре, но сейчас пришло время познакомиться с модным окрашиванием под названием сомбре. Оно поможет вам сохранить летний образ, а также продемонстрировать красоту, шелковистость и привлекательность своих волос.

Концепция

Сомбре – это так называемое мягкое омбре, при котором присутствуют незаметные блики на прядях, и замечается очень плавный, практически невидимый переход от корней к концам или наоборот. Прическа сразу приобретает визуальный объем, верхние пряди выглядят, словно выцветшими от солнца или темная верхняя зона переходит к светлым кончикам, создавая эффект отросших корней.

Особенностью является то, что при окрашивании не затрагивается основная масса волос, поэтому такая техника по праву является одной из самых щадящих.

Преимущества

Техника сомбре в целом освежает образ, помогает достичь эффекта омоложения, и при этом не происходят кардинальные изменения (например, цвет волос, по сути, остается прежним). Волосы замечательно смотрятся в любой прическе (как распущенные, так в косах, хвосте и любых других укладках).

Преимуществом является то, что при помощи окрашивания можно легко подчеркнуть правильные и красивые черты лица и замаскировать некоторые недостатки, отвлекая от них внимание. Большим плюсом также станет отсутствие необходимости в частой коррекции. Отрастая, волосы по-прежнему остаются красивыми, не видны явные следы неухоженности и практически невозможно определить, насколько необходима коррекция прямо сейчас. То есть, у вас будет возможность посещать салон гораздо реже, чем при однотонном окрашивании.

Кому подойдет

Основные акценты происходят за счет светлых бликов, поэтому сомбре делают на темных волосах. Если речь идет о натуральном русом цвете, самыми подходящими оттенками станет серо-коричневая и пепельная гамма. Для каштановой основы подойдут карамельные, золотистые и ореховые оттенки. Черный цвет освежают при помощи угольного пигмента, однако это очень сложный процесс, который может быть выполнен исключительно опытным мастером.

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Иногда сомбре используют и на светлых волосах, при этом используя в основном пепельную, платиновую и бежевую гамму.

Сомре лучше смотрится на кудрявых волосах, на прямых прядях не происходит ожидаемая игра оттенков, и эффект несколько теряется. Поэтому, если вы не являетесь счастливой обладательницей вьющихся от природы волос, можете использовать инструменты для завивки или сделать биозавивку, эффекта которой вам хватит надолго.

Как ухаживать

Вы можете сделать сомбе в домашних условиях, но для этого необходимо обрести соответствующие навыки. В этом случае примите во внимание то, что придется работать в несколько этапов. При желании это можно сделать самостоятельно, предварительно просмотрев и прочитав инструкцию в интернете.

Уход за волосами очень важен, поскольку даже щадящее окрашивание может иметь негативное воздействие на волосы, и их нужно вовремя восстанавливать. Для этого необходимо после мытья обязательно пользоваться кондиционерами и бальзамами, периодически делать питательные и увлажняющие маски. Мыть голову нужно не горячей, а теплой водой, расчесывать локоны расческами из натуральных материалов.