Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении спортивной карьеры

Легендарный теннисист, 20-кратный чемпион турниров “Большого шлема” Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру. Причина — проблемы со здоровьем. О своем решении, в отличие “коллеги по цеху” Серены Уильямс, Роджер объявил не в глянцевом или спортивном издании, а в своем блоге в социальных сетях.

41-летний Федерер не выходил на корт с прошлогоднего Уимблдона после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

Напомним, Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — “Ролан Гаррос”.